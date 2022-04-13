快訊

黃國倫困上海「1天吃1餐」 國台辦說話了

台南多家美食小吃店中鏢 基隆+56遍布多個夜市、連鎖餐飲店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰格豪雅轉型搶攻頂級市場 首推人造鑽石陀飛輪腕表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
嶄新的Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表。它的特別之處，便是採用了實驗室所培育的鑽石。圖／TAG Heuer提供
嶄新的Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表。它的特別之處，便是採用了實驗室所培育的鑽石。圖／TAG Heuer提供

LVMH集團下，以前衛精神定調品牌的泰格豪雅（TAG Heuer）在初次參與日前落幕的鐘表與奇蹟沙龍展（Watches & Wonders），端出的新表款，的確又打開了發展歷史的新頁。除了與專精機芯廠廠合力研發了TH50-00太陽能機芯，以及未來將當作是「基礎機芯」的TH30-00之外；最引人側目的還是品牌首度推出的Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表

從現任品牌執行長Frédéric Arnault在五年前加入泰格豪雅之後，就開始進行品牌一系列的改造，包括管理智能表業務、視覺形象風格等。到了今年的日內瓦鐘表與奇蹟沙龍展，Frédéric Arnault替品牌擘畫的輪廓，也就越來越清楚。泰格豪雅先是優化了Aquaracer系列潛水表，讓細節更加精緻，2022年新款更是採用了外部合作廠所研發的新機芯。甚至考慮逐步捨棄原本的基礎機芯，替代成與高級機芯廠Kenissi合作，並通過瑞士天文台認證的TH30-00型號機芯。再再都顯示了一個訊息，那就是Frédéric Arnault想提升品牌價值，因此首要做的就是讓產品細緻度，再往上一層次。

包括了表冠都採用約2.5克拉的實驗室所培育的鑽石。圖／TAG Heuer提供
包括了表冠都採用約2.5克拉的實驗室所培育的鑽石。圖／TAG Heuer提供

因此，為了強化這個印象，泰格豪雅在鐘表與奇蹟沙龍展，還加碼曝光了嶄新的Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表。它的特別之處，便是採用了實驗室所培育的鑽石，當作表盤與時標、表冠材質，甚至成為表殼的一部分。為了這只表，泰格豪雅仍舊選擇與鑽石設計先Capsoul公司攜手合作，讓氧化鋁表殼，得以鑲嵌48顆實驗室培育鑽石。整只腕表，使用了重達約11.7克拉的培育鑽石，也是除了客製之外，運用最多鑽石的表款，售價達到約1,320萬元。就如Frédéric Arnault說的「我們認為頂級奢華腕表都應該令人感到興奮和驚艷，並且與時俱進，而這款新表印證了這觀點」。

泰格豪雅Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表，搭載了獨特版本的H02機芯，經過大量手工打磨修飾，並於自動盤上有著盾形標誌。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表，搭載了獨特版本的H02機芯，經過大量手工打磨修飾，並於自動盤上有著盾形標誌。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表，多晶體鑽石表盤，氧化鋁結合實驗室鑽石表殼，搭配黑色陶瓷表圈，約1,320萬元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表，多晶體鑽石表盤，氧化鋁結合實驗室鑽石表殼，搭配黑色陶瓷表圈，約1,320萬元。圖／TAG Heuer提供

鑽石 品牌 腕表

延伸閱讀

OMEGA新廣告視覺潛水、登月為主題 打造時間的小宇宙

母親節預購倒數！7-ELEVEN打造地表最強甜點吃貨地圖　「連珍芋泥杯杯、塔吉特綜合千層蛋糕」必嘗

佩甄出席公益活動自帶亮點 老公送鑽石項鍊暖壽

美財政部祭制裁！俄羅斯鑽石開採商、造船公司入黑名單

相關新聞

泰格豪雅轉型搶攻頂級市場 首推人造鑽石陀飛輪腕表

LVMH集團下，以前衛精神定調品牌的泰格豪雅（TAG Heuer）在初次參與日前落幕的鐘表與奇蹟沙龍展（Watches ...

10招外送平台省錢秘技大公開！foodpanda不藏私分享

萬物齊漲的年代，外食族肯定對物價飆升更加有感，想點外送的時候如果能靈活運用省錢秘技、優惠碼，就能輕鬆享受折扣小確幸。fo...

社內相親、瘋狂愛上你... 韓劇男女主角的珠寶都藏心機

近期熱播韓劇包括剛剛播出大結局的Netflix收視冠軍「社內相親」、人氣韓星Krystal和金材昱聯合主演的「瘋狂愛上你...

暖橘色溫暖！Aesop台北101店新登場 回收舊材料再運用

在呼應永續的浪潮下，該如何實際做到呢？澳洲保養品牌Aesop做了最好的示範，位於台北101的店舖重新登場，其中店裡的展示...

亞太電信、XRSPACE打造全台首座多功能元宇宙共享空間

元宇宙話題持續火熱，亞太電信攜手元宇宙開拓者領先品牌XRSPACE，提供企業與消費者自主創建可即時互動與跨裝置多人互動的...

竹北人又有新商場「豐生活」180家品牌、影城明年見客

大新竹商業板塊北移，有「台灣矽谷」之稱的新竹竹北自今年初遠東百貨竹北店開幕後，一直到明年前還有兩座商場陸續開幕。在竹北深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。