泰格豪雅轉型搶攻頂級市場 首推人造鑽石陀飛輪腕表

LVMH集團下，以前衛精神定調品牌的泰格豪雅（TAG Heuer）在初次參與日前落幕的鐘表與奇蹟沙龍展（Watches & Wonders），端出的新表款，的確又打開了發展歷史的新頁。除了與專精機芯廠廠合力研發了TH50-00太陽能機芯，以及未來將當作是「基礎機芯」的TH30-00之外；最引人側目的還是品牌首度推出的Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表。

從現任品牌執行長Frédéric Arnault在五年前加入泰格豪雅之後，就開始進行品牌一系列的改造，包括管理智能表業務、視覺形象風格等。到了今年的日內瓦鐘表與奇蹟沙龍展，Frédéric Arnault替品牌擘畫的輪廓，也就越來越清楚。泰格豪雅先是優化了Aquaracer系列潛水表，讓細節更加精緻，2022年新款更是採用了外部合作廠所研發的新機芯。甚至考慮逐步捨棄原本的基礎機芯，替代成與高級機芯廠Kenissi合作，並通過瑞士天文台認證的TH30-00型號機芯。再再都顯示了一個訊息，那就是Frédéric Arnault想提升品牌價值，因此首要做的就是讓產品細緻度，再往上一層次。

包括了表冠都採用約2.5克拉的實驗室所培育的鑽石。圖／TAG Heuer提供

因此，為了強化這個印象，泰格豪雅在鐘表與奇蹟沙龍展，還加碼曝光了嶄新的Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表。它的特別之處，便是採用了實驗室所培育的鑽石，當作表盤與時標、表冠材質，甚至成為表殼的一部分。為了這只表，泰格豪雅仍舊選擇與鑽石設計先Capsoul公司攜手合作，讓氧化鋁表殼，得以鑲嵌48顆實驗室培育鑽石。整只腕表，使用了重達約11.7克拉的培育鑽石，也是除了客製之外，運用最多鑽石的表款，售價達到約1,320萬元。就如Frédéric Arnault說的「我們認為頂級奢華腕表都應該令人感到興奮和驚艷，並且與時俱進，而這款新表印證了這觀點」。

泰格豪雅Carrera Plasma鑽石陀飛輪腕表，搭載了獨特版本的H02機芯，經過大量手工打磨修飾，並於自動盤上有著盾形標誌。圖／TAG Heuer提供