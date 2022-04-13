10招外送平台省錢秘技大公開！foodpanda不藏私分享

萬物齊漲的年代，外食族肯定對物價飆升更加有感，想點外送的時候如果能靈活運用省錢秘技、優惠碼，就能輕鬆享受折扣小確幸。foodpanda今不藏私公開10招精選「外送隱藏密技」，省錢撇步現學現省起來。

foodpanda品牌大使「胖胖達」可愛模樣超討喜，即日起至4月底，foodpanda更攜手摩斯漢堡、7-ELEVEN、家樂福、屈臣氏、拉亞漢堡等超過3萬間店家，祭出破千萬元美食金，只要在全台各門市中看見胖胖達身影、拿起手機一掃就會送上專屬優惠碼，最高價值200元美食金，有可能藏身在貼紙、海報及聯名紙袋中。

別錯過foodpanda App跳出的「解鎖pandabox」活動，不定期釋出各種限時優惠，時間內挑選指定店家並消費滿指定金額，便能無條件享金額折抵，最高滿額可現折100元。

如果是每個月都會訂3次以上外送的「重度依賴」消費者，一定要訂閱pandapro最划算，訂閱期間無限次滿額免外送服務費，每月還能獲得美食外送或生鮮雜貨優惠碼，還有pandapro專屬優惠。4月底前訂閱pandapro，還能獲得11張總價值1,120元優惠券，訂閱費直接回本。

善用信用卡、返利平台消費回饋更聰明！透過App點餐除了可以無現金減少接觸，活用信用卡、返利平台更可積少成多累積回饋。使用JCB信用卡的消費者4月底前全平台消費刷卡滿300元輸入「PSJCB204」現折100元，每人可用1次。

比起藥妝店不定期出現的8.5折優惠，用foodpanda生鮮雜貨精選優惠碼買美妝用品，最低可享7.5折的超值優惠。即日起至4月14日，訂購生鮮雜貨滿399元輸入優惠碼「就四想買」即享7.5折優惠，最高可折抵150元，每人可用2次。

疫情期間環保與防疫難兩全，外食產生的大量垃圾讓注重環保的消費者相當煎熬，只要在foodpanda環境友善店家輸入專屬優惠碼「愛地球」消費滿200元還能現折50元。

而經常使用foodpanda App的用戶當然也不能錯過「達人挑戰」集點活動，完成指定任務便能贏得專屬徽章及活動點數，累積點數即可兌換40、70、120元等面額優惠券。

另外，團購點餐時善用App內建的「團購訂單」功能，選擇想要的餐廳並分享團購連結，收到邀請的人都能用自己的手機完成下單，省去主揪手動統計訂單的困擾，還會不定期提供專屬優惠。現在使用團購訂單功能消費滿1,000元輸入優惠碼「GP200」即可現折200元，每人可用5次。

如果只是不想現場排隊等餐、減少內用群聚風險，也可善用foodpanda外帶自取功能，不僅能預先預約取餐時段，還可以享有額外的折扣優惠，最低7.9折起。