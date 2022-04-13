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社內相親、瘋狂愛上你... 韓劇男女主角的珠寶都藏心機

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
韓劇「幽靈醫生」中亞洲天王Rain配戴Force 10 經典帆船鍊扣手鍊。圖／摘自網路
韓劇「幽靈醫生」中亞洲天王Rain配戴Force 10 經典帆船鍊扣手鍊。圖／摘自網路

近期熱播韓劇包括剛剛播出大結局的Netflix收視冠軍「社內相親」、人氣韓星Krystal和金材昱聯合主演的「瘋狂愛上你」，以及亞洲天王Rain的奇幻醫療劇「幽靈醫生」分別刻畫處於不同人生階段中的感情觀。或許角色不同，狀態不同，但劇中主角都非常巧合地選擇地透過法國珠寶品牌FRED的經典設計來表達內心的情感。

「社內相親」的結局中，金世正飾演的夏莉歷經了一年等待，終於與安孝燮飾演的泰武相逢，動人的這個瞬間，夏莉以鑲嵌紅寶石的FRED Chance Infinie系列玫瑰金耳環，象徵永恆無限的熱情。最後歷經重重阻礙最終獲得爺爺同意婚事的倆人，更選擇了品牌以愛心圖騰組成的Pretty Women Par Amour婚戒，來見證互許終生的甜蜜結局。此款婚戒採用半心型的戒環，可與單顆心型鑽石戒指和結婚對戒疊戴組合，猶如兩顆心合而為一。

日前完結的「幽靈醫生」，則由亞洲天王Rain和金汎兩大男神在演出。Rain所飾演的車英民和After school團員Uie飾演的女主角張世真在關鍵手術的前夕，以FRED Force 10 Duo Ring互許諾言，精鋼編織鏈繩的設計，有堅韌無懼的寓意。英民附身在高勝卓身上與世真的岸邊浪漫約會，也配戴Force 10漸層黑鑽雙環帆船鍊扣手鍊；由於Force 10系列最初的設計靈感來自是FRED品牌創辦人Fred Samuel長子獻給妻子的禮物，這樣不畏風雨浪濤的深刻情感象徵，完美呼應男女主角的動人愛情。

於迪士尼頻道熱播中的浪漫喜劇「瘋狂愛上你」，時尚女星Krystal飾演被霸道總裁壓榨的社畜秘書李信雅，在金材昱飾演的數學天才CEO盧高鎮意外出車禍時，以FRED Force 10經典帆船攬繩設計的鉑金婚戒，成功蒙騙老闆成為未婚妻。陪同盧高鎮出席晚宴時也以一身亮麗的紅色禮服，搭配Force 10高級珠寶系列，展現角色果敢、隨心的勇氣與自信。

Force 10 高級珠寶系列經典帆船鍊扣鑽石耳環，28萬6,200元。圖／FRED提供
Force 10 高級珠寶系列經典帆船鍊扣鑽石耳環，28萬6,200元。圖／FRED提供
韓劇「幽靈醫生」中亞洲天王Rain配戴Force 10 經典帆船鍊扣手鍊。圖／摘自網路
韓劇「幽靈醫生」中亞洲天王Rain配戴Force 10 經典帆船鍊扣手鍊。圖／摘自網路
Force 10 wedding band帆船纜繩鉑金婚戒，36,700元。圖／FRED提供
Force 10 wedding band帆船纜繩鉑金婚戒，36,700元。圖／FRED提供
韓劇「瘋狂愛上你」中，女星Krystal配戴FRED Force 10高級珠寶系列經典帆船鍊扣鑽石耳環。圖／摘自網路
韓劇「瘋狂愛上你」中，女星Krystal配戴FRED Force 10高級珠寶系列經典帆船鍊扣鑽石耳環。圖／摘自網路
韓劇「幽靈醫生」中亞洲天王Rain配戴Force 10 經典帆船鍊扣手鍊。圖／摘自網路
韓劇「幽靈醫生」中亞洲天王Rain配戴Force 10 經典帆船鍊扣手鍊。圖／摘自網路
韓劇「瘋狂愛上你」中出現的FRED Force 10婚戒。圖／摘自網路
韓劇「瘋狂愛上你」中出現的FRED Force 10婚戒。圖／摘自網路
Force 10 Duo Ring玫瑰金鑲鑽對戒，82,900元。圖／FRED提供
Force 10 Duo Ring玫瑰金鑲鑽對戒，82,900元。圖／FRED提供
Pretty Woman Par Amour Collection精工心型切割鑽戒，價格店洽。圖／FRED提供
Pretty Woman Par Amour Collection精工心型切割鑽戒，價格店洽。圖／FRED提供
韓劇「幽靈醫生」中亞洲天王Rain配戴Force 10 經典帆船鍊扣手鍊。圖／摘自網路
韓劇「幽靈醫生」中亞洲天王Rain配戴Force 10 經典帆船鍊扣手鍊。圖／摘自網路
韓劇「幽靈醫生」男女主角以FRED Force 10 Duo Ring戒指互許諾言。圖／摘自網路
韓劇「幽靈醫生」男女主角以FRED Force 10 Duo Ring戒指互許諾言。圖／摘自網路
韓劇「社內相親」中，金世正配戴FRED Chance Infinie玫瑰金紅寶石耳環。圖／摘自網路
韓劇「社內相親」中，金世正配戴FRED Chance Infinie玫瑰金紅寶石耳環。圖／摘自網路
Chance Infinie玫瑰金紅寶石耳環，14萬5,600元。圖／FRED提供
Chance Infinie玫瑰金紅寶石耳環，14萬5,600元。圖／FRED提供
韓劇「社內相親」中，男女主角以FRED Pretty Women Par Amour系列婚戒宣告圓滿大結局。圖／摘自網路
韓劇「社內相親」中，男女主角以FRED Pretty Women Par Amour系列婚戒宣告圓滿大結局。圖／摘自網路
Force 10 Duo Ring黃金鑲鑽對戒，82,900元。圖／FRED提供
Force 10 Duo Ring黃金鑲鑽對戒，82,900元。圖／FRED提供
Force 10 Duo Ring白金鑲鑽對戒，88,400元。圖／FRED提供
Force 10 Duo Ring白金鑲鑽對戒，88,400元。圖／FRED提供
韓劇「社內相親」中，金世正配戴FRED Chance Infinie玫瑰金紅寶石耳環。圖／摘自網路
韓劇「社內相親」中，金世正配戴FRED Chance Infinie玫瑰金紅寶石耳環。圖／摘自網路

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