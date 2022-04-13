社內相親、瘋狂愛上你... 韓劇男女主角的珠寶都藏心機

近期熱播韓劇包括剛剛播出大結局的Netflix收視冠軍「社內相親」、人氣韓星Krystal和金材昱聯合主演的「瘋狂愛上你」，以及亞洲天王Rain的奇幻醫療劇「幽靈醫生」分別刻畫處於不同人生階段中的感情觀。或許角色不同，狀態不同，但劇中主角都非常巧合地選擇地透過法國珠寶品牌FRED的經典設計來表達內心的情感。

「社內相親」的結局中，金世正飾演的夏莉歷經了一年等待，終於與安孝燮飾演的泰武相逢，動人的這個瞬間，夏莉以鑲嵌紅寶石的FRED Chance Infinie系列玫瑰金耳環，象徵永恆無限的熱情。最後歷經重重阻礙最終獲得爺爺同意婚事的倆人，更選擇了品牌以愛心圖騰組成的Pretty Women Par Amour婚戒，來見證互許終生的甜蜜結局。此款婚戒採用半心型的戒環，可與單顆心型鑽石戒指和結婚對戒疊戴組合，猶如兩顆心合而為一。

日前完結的「幽靈醫生」，則由亞洲天王Rain和金汎兩大男神在演出。Rain所飾演的車英民和After school團員Uie飾演的女主角張世真在關鍵手術的前夕，以FRED Force 10 Duo Ring互許諾言，精鋼編織鏈繩的設計，有堅韌無懼的寓意。英民附身在高勝卓身上與世真的岸邊浪漫約會，也配戴Force 10漸層黑鑽雙環帆船鍊扣手鍊；由於Force 10系列最初的設計靈感來自是FRED品牌創辦人Fred Samuel長子獻給妻子的禮物，這樣不畏風雨浪濤的深刻情感象徵，完美呼應男女主角的動人愛情。