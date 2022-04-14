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《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會全面啟售 獨家優惠88折起
《動物狂歡節》是由法國名作曲家聖桑，以各種動物為主題寫成的室內樂管弦組曲，音樂演奏將從《動物狂歡節》原曲中挑選段落，並加入台灣代表動物如白鷺鷥、台灣黑熊等的新創樂曲，再透過「TASO探索動物園」的兩位動物管理員台灣歐吉桑、法國聖桑視角一探動物園內的趣味故事，為觀眾帶來一場「既在地又具國際視野」的互動式音樂會。即日起全面啟售，獨家優惠最低88折，讓爸媽以划算價錢就能一賞國際級的親子音樂會。
此檔親子音樂會有別於一般音樂會演奏方式，其透過交響樂團演奏、戲劇表演、舞蹈肢體呈現等，讓音樂演出不再單純以聽覺欣賞，還開拓視覺的音樂表演性，讓觀眾不僅熟悉交響樂團的部分樂器，及其獨特音色，同時也透過舞蹈肢體呈現了解動物姿態。藉由跨領域多元藝術演出，建立多元藝術的審美觀，絕對是今年闔家共賞首選。
音樂會將陸續於6月12日新竹、7月2日臺中、7月23日高雄、8月13日雲林、9月2日臺南展開巡演，熱烈邀請你和家人進場與可愛動物們FUN玩狂歡一夏！
●《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會全面啟售獨家優惠最低88折，購票請上udn售票網。客服專線請洽(02)7721-6958 #2 (每日9:00-18:00)。
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