暖橘色溫暖！Aesop台北101店新登場 回收舊材料再運用

在呼應永續的浪潮下，該如何實際做到呢？澳洲保養品牌Aesop做了最好的示範，位於台北101的店舖重新登場，其中店裡的展示架，重新利用期間限定店所留下的木板材料，已重新再生的概念，讓建築材料可以永續存在，也希望降低環境負擔，並能達到舊物新生的環保設計哲學。

Aesop台北101店的整體裝潢，以暖粉橘色調為主，希望營造出放鬆的氛圍，使用單一色調，卻採用不同材質，譬如波浪型鋼壁、烤漆玻璃等，也象徵著信義區交錯密集的建築物質感，彷彿101與周邊大樓營造出的層層堆疊對話，刻意沒有使用過多的裝飾，打造出一種沈浸式空間的質感。

店鋪也有一張嵌入牆面的長凳，間接光源帶來溫馨感，特別設計的「藏香櫃」，陳列Aesop的香水系列，還有著可將香氣注入衣物的香氛轉盤，提供給參觀者多樣化的產品想像。