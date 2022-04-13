亞太電信、XRSPACE打造全台首座多功能元宇宙共享空間

元宇宙話題持續火熱，亞太電信攜手元宇宙開拓者領先品牌XRSPACE，提供企業與消費者自主創建可即時互動與跨裝置多人互動的元宇宙空間，同時聯手NFT發行平台、內容提供商等逾20家生態系夥伴，進行技術平台、應用與跨終端整合，首波結合Avatar、ESG、3D主題式沉浸空間、尋寶任務、限量NFT、虛實融合等6大亮點服務，建構長期性經營的3D虛擬世界，推出名為「XLAND」的全台首座多功能元宇宙共享空間。

亞太電信於「XLAND」推出ESG希望樹公益募款活動，電信首創ESG結合元宇宙；創建MetaShow、MetaTalk、MetaRoom、MetaStore等4大主題式沉浸空間，用戶可製作個人化專屬Avatar，透過數位分身，在虛擬世界與多人在線即時互動，進行社交、娛樂、遊戲和會議等沉浸式體驗，企業用戶也可透過虛擬空間，舉辦會議或展演活動。

「XLAND」回饋玩家，全台限量首發3款限量NFT，包含鴻海電動車3D NFT、張雨生未發表音樂作品「樂界」NFT、客製化「做自己」NFT。即日起至5月31日參加指定活動或分享個人Avatar自拍照於 facebook或Instagram，並貼文輸入#GtXLAND，或於「XLAND」共享空間完整集滿「GtXLAND」7個拼字，即可參加限量NFT抽獎。

亞太電信董事長兼任總經理陳鵬表示，亞太電信致力數位創新，瞄準元宇宙商機，推出用戶持手機、平板等行動裝置即可輕鬆進入元宇宙的共享平台「XLAND」，提升消費者體驗的便利性，加上隨技術愈趨成熟，VR設備成本降低，加速VR普及，帶動虛實整合新契機，元宇宙生態系可望迎來爆炸性成長。

元宇宙涵蓋5G、AI、雲端／空間運算、區塊鏈、XR、內容與應用等龐大的生態系統，亞太電信整合5G通訊技術，攜手超過20家合作夥伴壯大生態系，卡位元宇宙未來商機。XRSPACE董事長兼執行長周永明表示，元宇宙是屬於未來新型態的社會經濟體系，融入日常社會活動，自然地在虛擬中發生，很高興與亞太電信進行合作，打造虛實融合且高互動性的消費者與企業應用。

亞太電信Meta產品處副總經理許芝蘭指出， 亞太電信瞄準MZ世代，長期投入「XLAND」元宇宙發展，以「共享空間」作為定位，全民透過行動裝置即可輕鬆進入元宇宙，歡迎企業和個人用戶至XLAND舉辦展演活動，感受沉浸式體驗。未來將分階段新增多元功能，包括虛擬錢包交易、遊戲化機制強化、推出個人專屬空間、UGC空間競賽、 Avatar DIY、購物應用等，建構虛擬經濟體系並持續加強與優化使用者體驗。

在台灣有20萬名偏鄉學童，面臨家庭失能、照顧及資源缺乏的挑戰，亞太電接軌SDGs聯合國永續發展目標，以核心本業出發，透過創新思維解決社會問題。電信首創ESG結合元宇宙，亞太電信於XLAND推出「你灌溉．我捐款」活動，邀請民眾化愛心為行動，用戶每灌溉1次希望樹，亞太電信捐出5元給伊甸基金會，支持象圈工程計畫，共同「圈起」社區的支持網絡，幫助偏鄉學童安心長大，翻轉未來。

亞太電信與音樂NFT平台FANSI合作，於MetaShow全台獨家首播音樂才子張雨生未發表過的音樂作品「樂界」NFT。4月24日至5月29日連續6個周日的晚上6點7分推出張雨生圓夢場演唱會，開放全民免費體驗，參加活動還可抽張雨生「樂界」NFT，「樂界」NFT同步於今天（4月13日）公開正式販售。另外更邀集杰思國際娛樂、車庫娛樂、您好健康網路科技、聯經出版公司、愛料理、自然互動科技及好課多等多家內容供應商，共同打造音樂、電影、健身、料理與新書好讀等多種主題空間。

MetaTalk空間首波推出「做自己」名人系列講堂，集結知名Podcast節目主理人「寶博士」葛如鈞、杰思國際娛樂副總蘇育德、Wondercise行銷長陳愷昀、聯經出版公司總經理陳芝宇等10多位來自新創、科技、財經與藝文等各界名人，Avatar透過元宇宙形式，以沉浸式講座，感受新奇體驗。XLAND同步推出MetaStore，進行虛實整合，Avatar凡於MetaStore體驗，線下至全台Gt智慧生活直營門市即可獲得專屬優惠。