連老媽都騙？章廣辰曬MIDO表 帥氣秀另類孝心

瑞士鐘表品牌美度（MIDO）今日發表2022年上半年重點新品發表，除了展示出以建築為靈感的Multifort、Commander多款新品，並邀請到以《華燈初上》中「阿達」一角而廣受討論的章廣辰出席。章廣辰除了展現模特兒專業秀出多種姿勢（pose），更語帶保留地透露感情狀態，以及如果出國時，最想朝聖的建築聖地。

提到感情狀態時，章廣辰對於對方年紀、圈內或圈外人都語帶保留，並表示最欣賞對方獨立的特點；同時章廣辰也說現代年輕人不流行告白，所以他並未向對方確認關係，喜歡小孩的他則認為，也許維持現狀、未來也不排斥往結婚狀態邁進。針對第三季現於Netflix熱映的《華燈初上》，章廣辰分析劇中他演出的角色「阿達」忘了要先愛自己，要照顧好自己才能去愛別人；同時避免劇透，章廣辰甚至告訴媽自己第三季戲份較少，主持人則趣稱章廣辰保密到家，對媽媽展現了另類孝心。

他今日並大讚手上的美度（MIDO）Multifort鏤空表款展現了赤裸的心靈，讓人可以一眼看穿、甚至靠近表面聆聽聲音，越看越「看進」心裡。而有朝一日他更想戴著表款前往英國的「巨石陣」朝聖，因為巨石陣像是宇宙訊號的接受器，而他本身也喜歡對宇宙、神秘學特別有興趣，如果有這樣的聯名設計表款，會很有趣。

今年2022上半年新品，首推Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列鏤空腕表。其設計靈感源自澳洲雪梨的地標景點「港灣大橋」，開放式面盤採用垂直的日內瓦波紋修飾，鏤而不空，同時面盤與機芯的日內瓦波紋也在視覺上巧妙吻合，展現出港灣大橋鋼索的垂直力道，表款並有精鋼、玫瑰金PVD、黑色PVD三種材質。表款使用的鈦合金游絲的Caliber 80自動上鍊機芯，與矽游絲機芯同樣具備防磁能性，唯前者的優點是保留了調校可能，價格也較矽游絲機芯有競爭力，價位自33,000元至34,400元不等，將僅在遠百A13、板橋大遠百、台中新光三越、台南新光三越與高雄漢神巨蛋等五間美度品牌直營店販售。

另一亮點則是Baroncelli III Smiling Moon永恆系列微笑月相對表；表款將情人間的甜蜜比喻成對映的微笑月亮，從兩點鐘到時點鐘方向的270度「彎月」視窗，將展示月相的陰晴變化，也像是情人間的情緒高低起伏；尺寸將有33、39毫米兩種尺寸，以及精鋼、精鋼PVD玫瑰金兩種植材；不容錯過得更有一只Commander Icône香榭系列經典天文台認證腕表，則是向巴黎的艾菲爾鐵塔致意。42毫米的精鋼表殼搭配了相當雅緻的橄欖綠色面盤並經太陽紋修飾，表款並通過瑞士天文台認證，訂價40,400元，是結合「矽機芯」、「瑞士天文台認證」兩項表款中，相對無傷荷包的入門之選。