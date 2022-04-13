中央書局 X 500輯「週三讀書會」　露天拍賣、TAAZE讀冊生活4月共同響應

中央書局與「500輯」推出「閱讀島中央．週三讀書會」活動，由PChome集團董事長詹宏志領銜開講，露天拍賣與TAAZE讀冊生活共同響應推出「週3讀書會」活動特輯，推薦從4月13日起5位名家開講書單，包含詹宏志、王浩威、曾成德、焦元溥、楊澤等共計90本書籍，邀請大家支持各式好書，線上線下感受浩瀚書海，用文字的力量體現生活的意義。

露天拍賣今年3月與TAAZE讀冊生活網路書店合作，將讀冊生活近4萬件書籍進駐露天拍賣，本次活動再推出「週3讀書會」，推薦5位名家精選書單，4月份購書最高回饋8%露幣，限量滿額折扣碼最高折抵100元，週三至週五指定信用卡可享8%回饋。

「週3讀書會」主題包含間諜小說、心理學、建築與文學、詩歌與古典樂等，邀請大家疫情期間與文字共舞，豐富心靈涵養。活動時間為4月13日至11月2日，每週三晚上7點至8點30分在中央書局現場開講，同步上線直播。