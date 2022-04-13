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設計師輕珠寶新能量！金銀雙色混搭 陶質侯鳥文青風

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
OYJ CLASSIC候鳥寶石耳環，925純銀、陶瓷、天然淡水珍珠、黑瑪瑙，單支1900元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OYJ CLASSIC候鳥寶石耳環，925純銀、陶瓷、天然淡水珍珠、黑瑪瑙，單支1900元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

價位親切、服設計感而又充滿藝文氣質的設計師輕珠寶，近年來受到許多新世代消費者的喜愛。輕珠寶品牌ARTISMI設計總監Claire今年推出全新「Knotted系列」新品，首次採用大膽的金銀雙色為金屬為素材，以現代女子不同的身份轉換為靈感，呈現一連串充滿律動感的柔軟線條，象徵兼具堅毅與溫柔的女性魅力，結合品牌主打的日本Akoya海水珍珠，共推出數十件搭配性高的單品，在母親節前夕為現代女性獻上美好的心意。

OLIVIA YAO JEWELLERY度創辦人暨設計師姚樹君今年首度與與藝術家合作，攜手雕塑家身體山島，推出全新跨界合作系列作品「Native land」，作品結合OLIVIA YAO JEWELLERY經典Provence系列和身體山島的陶藝，以台灣特有鳥類為主角，結合富有光澤的K金質地、古樸溫潤的陶質、白色淡水珍珠與對比色調的黑瑪瑙，推出輕珠寶套組與限量的珠寶雕塑創作，當中的島嶼日月訂製系列讓珠寶不僅僅是首飾，還可以作為裝飾欣賞。珠寶雕塑展自即日起至4月29日止於台北市OYJ Salon展出。

ARTISMI Knotted扭結系列寶石項鍊，5,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Knotted扭結系列寶石項鍊，5,500元。圖／ARTISMI提供
OYJ LAURIER棲息之枝珍珠項鍊，925純銀、925 純銀鍍金、天然淡水珍珠，4300元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OYJ LAURIER棲息之枝珍珠項鍊，925純銀、925 純銀鍍金、天然淡水珍珠，4300元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OYJ LAURIER遠方的呼喚耳掛，陶瓷、925純銀、925純銀鍍金、陶瓷，2980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OYJ LAURIER遠方的呼喚耳掛，陶瓷、925純銀、925純銀鍍金、陶瓷，2980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
ARTISMI Knotted扭結系列個性雙色環繞耳扣，4,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Knotted扭結系列個性雙色環繞耳扣，4,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Knotted扭結系列個性纏繞珍珠耳針，5,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Knotted扭結系列個性纏繞珍珠耳針，5,800元。圖／ARTISMI提供
OYJ NATIVE島嶼日月-候鳥純銀胸針裝置，藍寶石、925銀、陶瓷、沉木、黃銅，15,000元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OYJ NATIVE島嶼日月-候鳥純銀胸針裝置，藍寶石、925銀、陶瓷、沉木、黃銅，15,000元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
ARTISMI Knotted扭結系列幸運繩結珍珠項鍊，9,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Knotted扭結系列幸運繩結珍珠項鍊，9,500元。圖／ARTISMI提供

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