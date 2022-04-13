設計師輕珠寶新能量！金銀雙色混搭 陶質侯鳥文青風

價位親切、服設計感而又充滿藝文氣質的設計師輕珠寶，近年來受到許多新世代消費者的喜愛。輕珠寶品牌ARTISMI設計總監Claire今年推出全新「Knotted系列」新品，首次採用大膽的金銀雙色為金屬為素材，以現代女子不同的身份轉換為靈感，呈現一連串充滿律動感的柔軟線條，象徵兼具堅毅與溫柔的女性魅力，結合品牌主打的日本Akoya海水珍珠，共推出數十件搭配性高的單品，在母親節前夕為現代女性獻上美好的心意。

OLIVIA YAO JEWELLERY度創辦人暨設計師姚樹君今年首度與與藝術家合作，攜手雕塑家身體山島，推出全新跨界合作系列作品「Native land」，作品結合OLIVIA YAO JEWELLERY經典Provence系列和身體山島的陶藝，以台灣特有鳥類為主角，結合富有光澤的K金質地、古樸溫潤的陶質、白色淡水珍珠與對比色調的黑瑪瑙，推出輕珠寶套組與限量的珠寶雕塑創作，當中的島嶼日月訂製系列讓珠寶不僅僅是首飾，還可以作為裝飾欣賞。珠寶雕塑展自即日起至4月29日止於台北市OYJ Salon展出。 ARTISMI Knotted扭結系列寶石項鍊，5,500元。圖／ARTISMI提供 OYJ LAURIER棲息之枝珍珠項鍊，925純銀、925 純銀鍍金、天然淡水珍珠，4300元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 OYJ LAURIER遠方的呼喚耳掛，陶瓷、925純銀、925純銀鍍金、陶瓷，2980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 ARTISMI Knotted扭結系列個性雙色環繞耳扣，4,800元。圖／ARTISMI提供 ARTISMI Knotted扭結系列個性纏繞珍珠耳針，5,800元。圖／ARTISMI提供 OYJ NATIVE島嶼日月-候鳥純銀胸針裝置，藍寶石、925銀、陶瓷、沉木、黃銅，15,000元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 ARTISMI Knotted扭結系列幸運繩結珍珠項鍊，9,500元。圖／ARTISMI提供