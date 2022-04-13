夢幻打卡點！萊爾富「幾米主題3號店」插旗台北迪化街

看準主題店帶動座位經濟效益，萊爾富攜手知名繪本作家「幾米」的主題特色門市繼台南、新竹後，「萊爾富 X 幾米主題聯名3號店」進駐台北迪化街，勢必將成為粉絲朝聖、拍照打卡的新熱點。「萊爾富 X 幾米主題聯名3號店」以幾米《幸運遇見你》繪本為主軸，店內採用明亮的藍綠色系、木紋元素，搭配仿生植栽花牆及立體天花板燈箱，打造充滿夢幻的幸運角落空間，還有萌翻的周邊小物可以買。

萊爾富三度攜手「幾米」打造全台獨家的「超商幾米主題店」，繼1號店台南南新門市、2號店新竹護城河門市後，3號店選在富有歷史遺跡、充滿懷舊氛圍的台北迪化商圈門市，總面積約56坪的大店店格，豐富呈現《幸運遇見你》繪本的各式場景。整體設計亮點包括主題仿生植栽花牆、商品展示區、休憩區、天花板燈箱等，幾米繪本元素從騎樓延伸到店內的櫃檯、牆面、天花板、主題貨與周邊商品。

一入店即可看到大型仿生植栽花牆，還有可愛小女孩、小貓及月亮燈箱迎賓，商品展示架陳列各種幾米繪本限定的醫療防護口罩、收納式環保袋、限定杯、自動開收傘等聯名周邊小物；大門與櫥窗挑選許多小朋友、小動物及花卉等圖騰，以繽紛色彩打造出奇幻時空；休憩用餐區桌面採用深色木紋搭配金屬高腳鐵椅，牆面還有幾米書內詼諧趣味的文字，讓人一秒進入幾米溫柔呢喃的作品內；此外，店內特別把星空元素設計成立體燈箱，置於天花板中，夜間時為進入奇幻空間的旅人照亮路途，堪稱IG必拍打卡點之一。

歡慶萊爾富「幾米主題3號店」開幕，即日起可用499元優惠價購買原價796元的全套幾米繪本限定杯（共4款），相當於6.3折；每盒20入原價299元的幾米醫療防護口罩（4款），3盒優惠價749元；幾米收納式環保袋（共4款）原價159元，每款特價119元。

此外，同步推出幾米繪本春日午茶限定周邊預訂，4月20日至5月3日可在Hi-Life VIP App「萊購物」享有8折起的優惠預購價，包含幾米繪本限定系列玻璃杯（共2款），每款售價169元、預購價135元；小牛奶杯售價149元、預購價119元；茶壺售價499元、預購價399元；雙層玻璃杯（共3款），每款售價359元、預購價287元；餐桌墊（共4款），每款售價99元、預購價4入組349元。同一期間，萊爾富門市LINE群組也推出近5折的超值預購活動，原價986元的幾米質感下午茶組（包含玻璃杯2入、小牛奶杯、茶壺）優惠價499元。