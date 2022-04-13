阿里山螢火蟲季登場 螢光女神吉海莉獨嘉揭密17處秘境
阿里山螢火蟲季浪漫登場，點點螢光在大阿里山區飛舞，成為嘉義最浪漫的初夏詩篇，嘉義縣府邀請人氣網紅吉海莉，化身螢光女神獨嘉揭密多達17處賞螢秘境，搭配精選山、海、平原6大人氣遊程，讓遊客來嘉從早玩到晚，好玩好拍到不想回家。
嘉義縣長翁章梁說，阿里山自然環境優，在地居民也積極投入生態保育，讓每年4月至6月的夜晚，在山區都可以欣賞到療癒心靈的螢光生態盛會。大阿里山區有40多種螢火蟲，數量和種類都居全台之冠。
翁章梁說，嘉義縣賞螢有三個特色，包括「全台唯一」40多種螢火蟲，「全台獨一」的螢河鐵道美景就在嘉義，由文化部指定為全台唯一重要文化景觀的阿里山森林鐵路，搭配點點螢光飛舞，成為獨有的螢河鐵道美景，包括交力坪車站、水社寮車站與梨園寮車站等，彷彿走入神隱少女奇幻場景。
還有全台第一首創最友善的圓潭生態園區賞螢步道，對老人、小孩、輪椅族提供無障礙步道，適合全家體驗賞螢樂趣。另外，鄒族部落純淨無汙染的螢火蟲地毯秘境等各種螢光生態美景，歡迎全台民眾來嘉體驗螢光奇幻大秀。
嘉義縣文化觀光局長許有仁說，晚上來嘉義賞螢火蟲，白天還有許多景點可以順遊，縣府精選山、海、平原6大人氣遊程，邀請女神吉海莉親自示範女神級美拍法，如瑞里綠色隧道仙氣滿滿的竹林美拍、東石白水湖壽島的奇幻海灘秘境，以及新港板陶窯童趣滿滿小仙女風格等，只要搭配嘉義美景，就能輕輕鬆鬆拍出男神、女神美照， 歡迎遊客來嘉從早玩到晚。
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