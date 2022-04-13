缺蛋危機已解除？陳吉仲：雞蛋供需已接近正常

台灣缺蛋危機是否已經解除了？農委會主委陳吉仲今天表示，國內雞蛋已經供應無虞，供需已接近正常。

陳吉仲今天參加 「希望廣場3.0新建工程」動土典禮。從春節前保證過年不缺蛋，到三月中旬下旬恢復正常，到現在四月中，雞蛋生產報表全台呈現「嚴重不足」，但他表示，已經供應無虞。

現場媒體提問，日本進口雞蛋價格不低，每一個超過10元，陳吉仲說，日本、韓國、美國、法國等各地都有禽流感傳出，所以也有撲殺機制，很多國家的雞蛋價格單價都比國內更貴。

陳吉仲說，當初專案進口，是那時候有不足的部分，所以把進口的雞蛋拿去給食品加工廠使用，讓食品加工廠的生鮮雞蛋，調度到市場上；這是屬於過渡期間的調度，至於目前是不是台灣已經不缺蛋？陳吉仲說，已經供應無虞了，現在的供需已經接近正常。