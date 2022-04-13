OMEGA新廣告視覺潛水、登月為主題 打造時間的小宇宙

一沙一世界，最微小的事物中，常隱藏著重要的事物，一如微小的手表機芯中，同時隱藏了工藝、文化與造型之美。歐米茄（OMEGA）釋出全新廣告形象，分別以高爾夫、潛水、同軸擒縱機芯與月亮為主題，打造出四款以機芯為舞台的巧妙視覺，引人入勝。

四款不同廣告視覺中：銅製的潛水盔為中心，空間的四周飄浮著機械的鯨魚、魟魚和水草，又或是虛擬的高爾夫選手正聚精會神，將機芯的方寸之間化為果嶺、蓄勢待發；太空人站在宛如零重力的時空中，所有零件、鑽石也呈現無重力的漂浮狀態，而月球也在遠方、等待人們前往探險。