母親節預購倒數！7-ELEVEN打造地表最強甜點吃貨地圖

下個月即將迎來母親節，7-ELEVEN預購瞄準甜點蛋糕商機，即日起至5月2日以「睛艷視覺」及「爆擊味蕾」兩大主題打造最強甜點吃貨地圖，精選多款必吃必拍蛋糕甜點，從個人獨享到聚餐分食蛋糕通通都有；更攜手未來鑽石專家「JOY COLORi」推出鑽石珠寶以及哥倫比亞空運進口的紅色康乃馨鮮花，就近到7-ELEVEN就能採購上百款人氣商品，滿足送禮自用需求。此外，母親節愛心認捐禮盒也同步起跑，助經濟困難家庭溫暖過節。

7-ELEVEN把愛找回來公益平台今年攜手中華基督教救助協會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會推出「母親節愛心禮盒認捐」活動，即日起至4月18日到7-ELEVEN門市即可用399元認購母親節愛心禮盒一組，內含一之鄉格莉朵餅乾禮盒、KANGOL印加果油護手霜，慰勞經濟困難家庭裡終年辛苦的媽媽。愛心商品將委由社工親送給服務個案，購買者將不會收到商品。

7-ELEVEN表示，母親節預購自2月底開跑，首波以團購美食、在地小吃、家電用品最熱銷，業績已較去年同期成長一成以上。越接近母親節，甜點蛋糕禮品需求將大增，特別網羅星級飯店、在地老店、網美咖啡等超過30家人氣名店，就近到7-ELEVEN就能買到各式話題熱銷商品。

看準近年社群上芋頭甜點的超高討論度，7-ELEVEN獨家與百年老店連珍推出「芋泥杯杯」及「雙層芋泥乳酪蛋糕」，使用新鮮大甲芋頭製成的香濃芋泥，分別與滑順布丁及乳酪交織美味。另有「OPEN!芋泥布蕾蛋糕」、高雄不二緻果鎮店招牌「真芋頭」，每一款都是視覺與味覺的雙重驚喜。還有為千層蛋糕控必嘗的台南晶英酒店「法式千層蛋糕」、台南必吃「狸小路牛奶糖千層蛋糕」、網路團購超夯的「塔吉特綜合千層蛋糕」，層層餅皮堆疊，搭配絲綢般滑順的奶油，每口都是奢華。

綠色禮物正夯，7-ELEVEN門市預購精選未來鑽石專家「JOY COLORi」推薦商品，包括主鑽3克拉的「王妃愛戀鑽戒」、「雋永心鎖鑽戒」以及25分～1克拉的項鍊等8款鑽石珠寶，採用矽谷CVD製程，讓寵愛媽咪也能兼顧環保永續，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具結帳，最低不到2萬元起。JOY COLORi於7-ELEVEN預購至今已銷售上百萬元，更創下預購商品交易單價最高紀錄。