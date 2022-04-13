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王品牛排、享鴨5品牌限時「買1送1」 加碼再送344元

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「享鴨」消費滿額贈丰禾「起家雞(大)兌換券」1張。圖/王品提供
「享鴨」消費滿額贈丰禾「起家雞(大)兌換券」1張。圖/王品提供

王品瘋美食APP」自即日期特別舉辦「饕客美食地圖」活動，祭出王品牛排、享鴨、原燒等5品牌「買1送1」優惠。累積品牌消費滿額，再加贈最高344點APP瘋點數，可現抵344元。此外，APP會員只要使用瘋PAY綁定指定信用卡，最高還可享8%點數回饋。

王品旗下現有21個品牌，共計281間門市。自即日起至5月5日期間，包括王品牛排、享鴨、原燒/Oh my！原燒、12mini、青花驕等5個品牌推出app會員限時買1送1優惠。「王品牛排」內用單次消費滿2,000元，即贈西堤牛排「熱血派對拼盤兌換券」1張；於「享鴨」內用單次消費滿2,000元，贈丰禾「起家雞(大)兌換券」1張；於「原燒/Oh my!原燒」內用單次消費滿2,000元，贈藝奇「和牛佐昆布鹽兌換券」1張；於「12MINI快煮鍋」內用單次消費滿300元，贈石二鍋「原味水晶餃兌換券」1張；於「青花驕」內用單次消費滿2,000元，贈聚 北海道鍋物「鮮魷海鮮拼盤兌換券」1張。

除了贈菜優惠外，只要完成上述5品牌任3個品牌消費滿額任務，就送瘋點數88點；完成4個品牌任務，再送88點；5個品牌任務全部完成，加碼送168點，等同可獲得共344點瘋點數，1點等於1元，共計可現賺344元。另外全台21個品牌都可使用王品瘋美食APP累積點數，使用電子錢包綁定指定信用卡、於指定日消費，最高可享8%回饋。

原燒/Oh my!原燒消費滿額，贈藝奇「和牛佐昆布鹽兌換券」1張。圖/王品提供
原燒/Oh my!原燒消費滿額，贈藝奇「和牛佐昆布鹽兌換券」1張。圖/王品提供
「王品牛排」消費滿額，即贈西堤牛排「熱血派對拼盤兌換券」1張。圖/王品提供
「王品牛排」消費滿額，即贈西堤牛排「熱血派對拼盤兌換券」1張。圖/王品提供

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