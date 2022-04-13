快訊

江宏傑傳淡出演藝圈 卸《全明星》領隊下一步計畫曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浪漫滿開！積家櫻花規範空氣鐘 緋紅現身

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
櫻花背景的黑色則由大明火琺瑯製作，左側的黑色背景上櫻花樹盛大綻放，隨風飄蕩的櫻花與樹梢可巧妙延展至右方，帶來視覺與意念的貫通。圖 / 積家提供
櫻花背景的黑色則由大明火琺瑯製作，左側的黑色背景上櫻花樹盛大綻放，隨風飄蕩的櫻花與樹梢可巧妙延展至右方，帶來視覺與意念的貫通。圖 / 積家提供

浪漫的櫻花總是每年四月日本的熱門觀光活動。還不能盡情去日本賞櫻的時刻，瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）則推出了一款具有櫻花裝飾的Atmos Regulateur Cherry Blossom櫻花規範空氣鐘，嘗試將櫻花滿開的美景，與瑞士頂尖的傳統工藝而合為一。

人們喜歡櫻花，除了帶來每天春季開始的訊息，粉紅色、白色的櫻花更提醒人們稍縱即逝、時間的可貴。櫻花背景的黑色則由大明火琺瑯製作，左側的黑色背景上櫻花樹盛大綻放，不只有小鳥停駐枝枒樹梢，隨風飄蕩的櫻花與樹梢可巧妙延展至右方，帶來視覺與意念的貫通。

值得一提的是，這款Atmos空氣鐘也是積家有史以來最大體積的琺瑯作品，需費時200小時以完成琺瑯工序。積家582型機械機芯將具備時間、24小時顯示外，更具備「萬年月相」顯示：其精密度為每3,821年才會與真實天文月相產生一日誤差。做中將於2022年第二屆於威尼斯舉辦的Homo Faber展會公開，詳情則可在homofaber.com網站中查詢活動資訊、入場時間與購票資訊。

積家（Jaeger-LeCoultre）則推出了一款具有櫻花裝飾的Atmos Regulateur Cherry Blossom櫻花規範空氣鐘，嘗試將櫻花滿開的美景，與瑞士頂尖的傳統工藝而合為一。圖 / 積家提供
積家（Jaeger-LeCoultre）則推出了一款具有櫻花裝飾的Atmos Regulateur Cherry Blossom櫻花規範空氣鐘，嘗試將櫻花滿開的美景，與瑞士頂尖的傳統工藝而合為一。圖 / 積家提供
這款Atmos空氣鐘也是積家有史以來最大體積的琺瑯作品，需費時200小時以完成琺瑯工序，並包含改良的軟式琺瑯與反向琺瑯處理。圖 / 積家提供
這款Atmos空氣鐘也是積家有史以來最大體積的琺瑯作品，需費時200小時以完成琺瑯工序，並包含改良的軟式琺瑯與反向琺瑯處理。圖 / 積家提供
櫻花規範指針空氣鐘的飾面長196毫米、寬105.2毫米，工匠因此選用了銅胎底板，並以改良的「乾式琺瑯工藝」進行燒製工序。圖 / 積家提供
櫻花規範指針空氣鐘的飾面長196毫米、寬105.2毫米，工匠因此選用了銅胎底板，並以改良的「乾式琺瑯工藝」進行燒製工序。圖 / 積家提供

櫻花 瑞士 日本

延伸閱讀

夢幻絕景一眼盡收！日本櫻花名所百選地 宮城「白石川堤一目千本櫻」

「抹茶、櫻花煉乳口味」全都有！7-ELEVEN推「春季必嘗」近50款熱門限定新品

爆漿餡料太犯規！ 肯德基「巧克力派」、麥當勞「櫻花麻糬派」 2大速食限定新品敲碗吃爆啦

櫻花大福、瑪德蓮！百貨超市「櫻花系」美食高顏值 野餐賞花氛圍開滿檔

相關新聞

阿里山螢火蟲季登場 螢光女神吉海莉獨嘉揭密17處秘境

阿里山螢火蟲季浪漫登場，點點螢光在大阿里山區飛舞，成為嘉義最浪漫的初夏詩篇，嘉義縣府邀請人氣網紅吉海莉，化身螢光女神獨嘉...

母親節預購倒數！7-ELEVEN打造地表最強甜點吃貨地圖

下個月即將迎來母親節，7-ELEVEN預購瞄準甜點蛋糕商機，即日起至5月2日以「睛艷視覺」及「爆擊味蕾」兩大主題打造最強...

王品牛排、享鴨5品牌限時「買1送1」 加碼再送344元

「王品瘋美食APP」自即日期特別舉辦「饕客美食地圖」活動，祭出王品牛排、享鴨、原燒等5品牌「買1送1」優惠。累積品牌消費...

沉穩中看見質感 自在品味生活 Free Taste of Life

一家三口70坪的大器宅第，因為是毛胚屋，給了設計師很大的發揮空間，加上屋主的喜好與需求明確，在與成員溝通了解各自對家的想望後，設計師彷彿對空間施展了魔法，在沉穩的黑灰色調中，畫龍點睛賦予細緻的亮點，在粗獷低調中，展露出屋主細膩不凡的生活品味。

缺蛋危機已解除？陳吉仲：雞蛋供需已接近正常

台灣缺蛋危機是否已經解除了？農委會主委陳吉仲今天表示，國內雞蛋已經供應無虞，供需已接近正常。

OMEGA新廣告視覺潛水、登月為主題 打造時間的小宇宙

一沙一世界，最微小的事物中，常隱藏著重要的事物，一如微小的手表機芯中，同時隱藏了工藝、文化與造型之美。歐米茄（OMEGA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。