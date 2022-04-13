浪漫滿開！積家櫻花規範空氣鐘 緋紅現身

浪漫的櫻花總是每年四月日本的熱門觀光活動。還不能盡情去日本賞櫻的時刻，瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）則推出了一款具有櫻花裝飾的Atmos Regulateur Cherry Blossom櫻花規範空氣鐘，嘗試將櫻花滿開的美景，與瑞士頂尖的傳統工藝而合為一。

人們喜歡櫻花，除了帶來每天春季開始的訊息，粉紅色、白色的櫻花更提醒人們稍縱即逝、時間的可貴。櫻花背景的黑色則由大明火琺瑯製作，左側的黑色背景上櫻花樹盛大綻放，不只有小鳥停駐枝枒樹梢，隨風飄蕩的櫻花與樹梢可巧妙延展至右方，帶來視覺與意念的貫通。