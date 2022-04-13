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Xbox Game Pass春季優惠開跑 捷運主題車廂掃碼抽好禮

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起至4月17日進入微軟數位列車，選擇最愛金句並掃描QR Code，即可加入微軟LINE官方帳號參加抽獎。圖／台灣微軟提供
即日起至4月17日進入微軟數位列車，選擇最愛金句並掃描QR Code，即可加入微軟LINE官方帳號參加抽獎。圖／台灣微軟提供

休閒時不想往人多的地方跑，在家玩遊戲最安心，台灣微軟Xbox祭出多項春季優惠活動，讓玩家們盡情玩到飽。

眼看PlayStation Plus訂閱服務來勢洶洶，Game Pass也積極拉攏現有玩家，推出PC Game Pass全新優惠，只要在2月底前曾登入Microsoft 帳戶並在電腦上遊玩過Xbox本家遊戲《最後一戰：無限》、《極限競速：地平線 5》或《世紀帝國 4》其中任一遊戲，Xbox將免費提供新會員3個月PC Game Pass試用版，讓PC玩家們可以暢玩上百款遊戲大作。即日起可至Xbox官方網站確認是否符合資格及登錄兌換。若玩家先透過官方網站註冊Game Pass會員再進行序號兌換，則可享有新會員首月30元的優惠，等於只花30元即可暢玩百款PC遊戲長達4個月。

捷運族近期在台北捷運板南線應該也可以看到台灣微軟攜手momo購物網及Intel共同打造的多款主題車廂，即日起至4月17日只要掃描車廂上QR Code加入微軟LINE官方帳號，點選獲得專屬語錄，即有機會抽中活動限定好禮。若沒有機會遇到列車，也可直接加入微軟LINE官方帳號參加金句票選活動。

另外，搭載全新Windows 11作業系統的電競筆電皆預載Xbox Game Pass Ultimate 1個月的免費服務，讓新購筆電的消費者都可以體驗Game Pass遊戲訂閱制的強大魅力。為鼓勵用戶體驗使用Game Pass暢玩遊戲，Xbox也祭出好康抽獎活動即日起至4月30日，只要活動期間購買且啟動Game Pass服務，並於微軟台灣官方LINE帳號進行登錄，即有機會獲得多項精美好禮。

誰說女孩與電玩沒有關聯性？Xbox與美甲沙龍品牌OPI跨界聯名推出「Xbox系列」指甲油，全系列12色的調配皆受Xbox遊戲視覺的豐富色彩啟發，且命名以Xbox Game Pass的知名遊戲及玩家流行用語為靈感，解鎖玩家及甲彩愛好者對於繽紛色彩的想像。

Xbox將免費提供曾玩過本家遊戲大作的新會員3個月PC Game Pass試用版。圖／台灣微軟提供
Xbox將免費提供曾玩過本家遊戲大作的新會員3個月PC Game Pass試用版。圖／台灣微軟提供
Xbox與OPI跨界聯名推出Xbox系列指甲油，全系列12色皆受Xbox遊戲視覺的豐富色彩啟發。圖／台灣微軟提供
Xbox與OPI跨界聯名推出Xbox系列指甲油，全系列12色皆受Xbox遊戲視覺的豐富色彩啟發。圖／台灣微軟提供

LINE 車廂 捷運 Xbox

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