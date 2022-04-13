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現省749！穿「老虎裝」玩六福村 入園優惠價250元
即日起至6月5日期間，「六福村」特別推出「動物變裝」專屬優惠，穿著動物變裝入園，就可享門票半價450元；配合虎年穿著老虎變裝，則享入園優惠價250元，輕鬆暢玩一整天。
「動物派對」是六福村廣受歡迎的主題活動，全新一季的動物派對中，每日14:00將在中央魔術噴泉區推出「全台最虎鬧－動物大遊行」（週二停演），將會有3公尺巨型吉祥物哈比、哈妮氣球首度亮相，隨著遊行隊伍和大小朋友相見歡；周末假日則推出限定導覽，包含「虎年特展－百獸之王標本」，近距離觀賞老虎栩栩如真的形體及構造；「動物快閃見面會」則有絨鼠、小蘇卡達象龜、紅腿陸龜等超人氣小動物大集合。
即日起至6月5日「動物派對」活動期間，凡是動物變裝並於現場購票，即可享入園優惠價450元（原價999元），變裝老虎入園，則可享250元優惠價，僅需原價的1/4。業者表示，參加動物變裝須著全身性動物套裝，頭、臉部需含動物帽子、頭飾或彩繪，且全身需為同一動物主題即符合優惠資格（動物紋雨衣除外）。
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