現省749！穿「老虎裝」玩六福村 入園優惠價250元

即日起至6月5日期間，「六福村」特別推出「動物變裝」專屬優惠，穿著動物變裝入園，就可享門票半價450元；配合虎年穿著老虎變裝，則享入園優惠價250元，輕鬆暢玩一整天。

「動物派對」是六福村廣受歡迎的主題活動，全新一季的動物派對中，每日14:00將在中央魔術噴泉區推出「全台最虎鬧－動物大遊行」（週二停演），將會有3公尺巨型吉祥物哈比、哈妮氣球首度亮相，隨著遊行隊伍和大小朋友相見歡；周末假日則推出限定導覽，包含「虎年特展－百獸之王標本」，近距離觀賞老虎栩栩如真的形體及構造；「動物快閃見面會」則有絨鼠、小蘇卡達象龜、紅腿陸龜等超人氣小動物大集合。