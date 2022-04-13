蘇格蘭新銳酒廠艾德麥康 PX雪莉桶原酒600瓶獨獻台灣

位於蘇格蘭西高地半島的新銳酒廠艾德麥康（Ardnamurchan），持續與豪邁團隊密切合作，首次針對台灣酒友們挑剔的味蕾，帶來獨獻台灣的新作品，酒廠過去從未推出過的無泥煤雪莉桶單桶原酒——艾德麥康PX雪莉桶威士忌原酒限定批次AD/03:16，桶號CK287，酒精濃度59.2%，限量600瓶。

該酒款於2016年3月蒸餾入桶，並在橡木桶編號CK287的PX雪莉Butt桶中熟陳，不經冷凝過濾、無焦糖調色，創造出富有馥郁柔順質地的口感，巧克力、水果乾、杏仁糖，與微妙的雪莉酒香氣。後段濃郁的太妃糖與堅果風味，還有辛香料並結合一抹淡淡的煙燻。完美傳達酒體與風味都講究的平衡美感。

艾德菲（Adelphi）酒業成立於1826年，穿越190多年的時光，在2013年以酒廠落腳的蘇格蘭西高地半島「艾德麥康」為此新設酒廠命名。過去幾年間，艾德麥康AD紀念烈酒系列的推出便引發瞬時熱銷，證明酒廠對自身品質與工藝有著絕佳的自信，也嶄露出優質新銳酒廠的地位。榮獲蘇格蘭瓶身設計大獎的石灰色瓶身，自包裝細節展現酒廠追求永續與環保的精神、熱愛土地的初衷。此外，更在瓶身上加入了與區塊鏈技術的結合，消費者通過掃描每瓶獨有的QR code，可以獲知酒款從製麥、蒸餾、到裝瓶的所有詳細資訊。 艾德麥康PX雪莉桶威士忌原酒，採用精美艾德麥康台灣限定木盒包裝。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康