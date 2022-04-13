鞋全家福都是長輩在買嗎？網讚：根本社恐救星

image source：YouTube/鞋全家福

文/陳羿郿

在疫情衝擊下，考驗各大品牌企業的體質，有些店家撐不下只好無奈關門，但也有品牌在這波動盪中仍屹立不搖。PTT就有網友發現，商圈內知名運動品牌Nike、adidas 都有關店的跡象，但鞋全家福好像沒有受到影響，好奇原因是什麼？

image source：PTT

網友一面倒讚：「便宜耐穿」 家有學齡童的家長也愛去

許多網友拋出理由，像是便宜、耐穿，尤其家中有成長期青少年的父母更有感：「有賣鞋子很便宜四五百很好穿」、「臨時要買皮鞋的好地方」、「買工作鞋方便啊」、「便宜，不用怕黑店+沒舊貨」、「便宜又有牌子啊，而且還有MIT的」、「不在乎品牌、潮流的話，鞋全家福有很多便宜又好穿的鞋」、「青少年穿很好用，一年換一雙不心疼」、「小朋友鞋子壞很快，買這很划算」



另一原因是，該店的店員不會隨時伺候在旁，顧客可以輕鬆逛，「不會有店員在旁邊煩這點就大勝了」、「店員不會煩」、「店員不會在旁邊囉嗦，輕鬆逛」、「沒店員煩真的棒」、「店員不會緊迫盯人就贏了」、「錢、根本社恐救星」「可以自己逛自己試，店員不會在一邊盯著你看。」



但也有部分網友認為，外型有待加強，「我買過一次，但品質很差，沒多久就壞了」、「不過要會挑，有些過季商品品質就不好」、「便宜好穿輕鬆逛，可是造型有點醜」。

與美聯社、拿坡里、福勝亭同集團

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/10/14~2022/04/11)來看【鞋全家福】的熱門關鍵字，可以發現，引起網友熱烈討論的，正是「便宜」這個特點，另外還有店員、鞋子、品牌、平價、方便、CP值等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

除了以上原因，鞋全家福實際上也有集團在背後支持，它隸屬於「三商企業」，旗下有美廉社、拿坡里、福勝亭等知名連鎖品牌。鞋全家福全台的分店擴展至195家，客群瞄準中老年人，門市坪數約80-100坪，採半自主選購，且有「憑發票無條件包退包換」的服務。這些都是讓鞋全家福在眾多潮牌鞋子中脫穎而出的關鍵。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月 14 日至 2022 年 04 月 11 日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括 各大 新聞頻道、社群平台、討論區 及 部落格等，針對討論『 鞋全家福 』相關文本進行分析，調查 「熱門關鍵字」(註1) 作為本分析依據。 *註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。





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