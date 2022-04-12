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Dyson母親節送好禮 全桃紅色限定版吹風機送底座 無線吸塵器送原廠收納架
許多女性心目中的夢幻品牌Dyson，有點高貴的價格總讓人入手猶豫再三，而即將到來的母親節，正是入手Dyson產品的最佳時機！超人氣吹風機Dyson Supersonic釋出全桃紅節日限定版，除附贈精美禮盒，更加贈專用底座；另外，即日起至5月20日，凡購買Dyson V15 Detect智慧無線吸塵器系列或V12 Detect Slim輕量智慧無線吸塵器系列，即可獲原廠專用收納架乙組，購買Dyson 09系列甲醛偵測空氣清淨機則加贈組合式濾網乙組。精打細算的消費者，還可搭配百貨檔期享優惠。
母親節檔期首推Dyson Supersonic全桃紅色節日限定版，全機桃紅色系搭配質感金屬髮絲紋，以強勁風力和智能溫控，讓日常吹整方便快速，購買除了附有精美禮盒，還加贈市值4,000元的專用收納底座；活動期間購買其他指定顏色亦加贈專用底座，想要讓梳妝台瞬間升級，磁吸式的時尚底座絕對必須入手。
而針對注重居家環境清潔的民眾，家中肯定也少不了無線吸塵器與空氣清淨機。這次Dyson推出買指定款無線吸塵器即可獲得原廠專用收納架乙組（市值4,500元）的優惠，終於推出的原廠直立式收納架，肯定也是總是煩惱吸頭沒處收的品牌粉絲必入手的一大誘因。另外，凡購買 Dyson 09系列甲醛偵測空氣清淨機，也可獲得組合式濾網乙組（市值4,500元），獨特的360度環型設計，整合了HEPA與活性碳濾網，層層過濾更能確保全家健康。
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