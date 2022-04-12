Dyson母親節送好禮 全桃紅色限定版吹風機送底座 無線吸塵器送原廠收納架

許多女性心目中的夢幻品牌Dyson，有點高貴的價格總讓人入手猶豫再三，而即將到來的母親節，正是入手Dyson產品的最佳時機！超人氣吹風機Dyson Supersonic釋出全桃紅節日限定版，除附贈精美禮盒，更加贈專用底座；另外，即日起至5月20日，凡購買Dyson V15 Detect智慧無線吸塵器系列或V12 Detect Slim輕量智慧無線吸塵器系列，即可獲原廠專用收納架乙組，購買Dyson 09系列甲醛偵測空氣清淨機則加贈組合式濾網乙組。精打細算的消費者，還可搭配百貨檔期享優惠。

母親節檔期首推Dyson Supersonic全桃紅色節日限定版，全機桃紅色系搭配質感金屬髮絲紋，以強勁風力和智能溫控，讓日常吹整方便快速，購買除了附有精美禮盒，還加贈市值4,000元的專用收納底座；活動期間購買其他指定顏色亦加贈專用底座，想要讓梳妝台瞬間升級，磁吸式的時尚底座絕對必須入手。