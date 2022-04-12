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日本人氣藥妝松本清 南部旗艦店開在漢神巨蛋

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
藝人王思佳出任松本清漢神巨蛋店一日店長，笑稱松本清讓人想一買再買。記者劉學聖／攝影
藝人王思佳出任松本清漢神巨蛋店一日店長，笑稱松本清讓人想一買再買。記者劉學聖／攝影

日本人氣藥妝連鎖店「松本清」12日進駐高雄漢神巨蛋開設南台灣第一店，是全台第20家門市，即起連續三周全館祭出9折優惠，消費滿千送百，藝人王思佳擔任一日店長，指松本清商品陳列清楚，讓人想一買再買。

松本清漢神巨蛋店是南部首家旗艦店，以黑色時尚的俐落風格為設計，提供萬項實用藥妝商品，適合全年齡層一站式購足，松本清董事長林保範表示，松本清2018年進軍台灣，漢神巨蛋店是台灣第20家門市，在漢神巨蛋展店主要是看中巨蛋的高人氣，及以客人為出發點，重視細節。

日本人氣連鎖藥妝店松本清來都是大家到日本購物時的必去掃貨地點，各式美妝保養類、生活用品類、保健食品類、功能性商品等商品一應俱全，新開幕的漢神巨蛋店更主打美妝保養品，生活用品，日本直輸零食，婦嬰幼兒等獨家商品。

松本清漢神巨蛋店開幕推4大優惠，全館連續三周推9折優惠、滿千送百，精選類別結帳再享85折、開架彩妝77折，開幕再加碼只送不賣。消費滿額加贈松本清開幕限定紀念帆布購物袋，連續13天限量100個，贈完為止。

日本人氣藥妝連鎖店「松本清」12日進駐高雄漢神巨蛋開設南台灣第一店，藝人王思佳（左）任一日店長。 記者劉學聖／攝影
日本人氣藥妝連鎖店「松本清」12日進駐高雄漢神巨蛋開設南台灣第一店，藝人王思佳（左）任一日店長。 記者劉學聖／攝影
日本人氣藥妝連鎖店「松本清」12日進駐高雄漢神巨蛋開設南台灣第一店。 記者劉學聖／攝影
日本人氣藥妝連鎖店「松本清」12日進駐高雄漢神巨蛋開設南台灣第一店。 記者劉學聖／攝影

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