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超斜槓！Bell & Ross Multimeter腕表一次滿足多重計算
斜槓的時代，多工、多元化成為時代特質。雖然專心有專注的好處，但人們無疑多數追求著更大效益的成果。一只用來計時的表款可否也一物「多用」？鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）的新款計時碼表Multimeter表示：我懂、我來計算。
自有時間與計時儀器的發明之後，無論是以座鐘、航海鐘、手表的形式出現，計時器的運用範圍涵蓋了用以量測方位與位置的「航海」與「飛行」，用於計算脈搏次數的「醫療」，更有量測移動速度的「賽車」。
新款BR 03-94 Multimeter的問世，則嘗試將不同目的、不同運作方式的計時器合而為一。雖然乍看之下五顏六色，但這些刻度的設計其來有自、各司其職。例如橘色是用作脈搏計刻度（Pulsometer）、綠色是為呼吸計刻度（Asthmometer）可量測心肺功能，而另外再有淺綠、淺灰與白色的Tachymeter 01、Tachymeter 02與Tachymeter 03，可額外運用在賽車、腳踏車、跑步等不同用途。
只要按下表殼右側的上方按鍵就可發起一次計時運作，而當中置的大型計時碼表滑過五色的計時刻度，便能讓人快速解讀心跳、呼吸次數與速度，一心多用，正港「斜槓」。霧黑色陶瓷的42毫米表殼使用了自動上鍊計時碼表機芯，指針並經過黑色的夜光塗料處理，以維持和面盤彩色刻度的辨識度。全球限量300只，訂價則為19萬1,500元。
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