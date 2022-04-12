快訊

被里長害慘？張惠妹小巨蛋演唱會恐成絕響 經紀人這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超斜槓！Bell & Ross Multimeter腕表一次滿足多重計算

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
刻度的設計其來有自，例如橘色是用作脈搏計刻度（Pulsometer）、綠色是為呼吸計刻度（Asthmometer）可量測心肺功能，而另外再有淺綠、淺灰與白色的Tachymeter 01、Tachymeter 02與Tachymeter 03，可額外運用在賽車、腳踏車、跑步等不同速率與用途。圖 / 柏萊士提供
刻度的設計其來有自，例如橘色是用作脈搏計刻度（Pulsometer）、綠色是為呼吸計刻度（Asthmometer）可量測心肺功能，而另外再有淺綠、淺灰與白色的Tachymeter 01、Tachymeter 02與Tachymeter 03，可額外運用在賽車、腳踏車、跑步等不同速率與用途。圖 / 柏萊士提供

斜槓的時代，多工、多元化成為時代特質。雖然專心有專注的好處，但人們無疑多數追求著更大效益的成果。一只用來計時的表款可否也一物「多用」？鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）的新款計時碼表Multimeter表示：我懂、我來計算。

自有時間與計時儀器的發明之後，無論是以座鐘、航海鐘、手表的形式出現，計時器的運用範圍涵蓋了用以量測方位與位置的「航海」與「飛行」，用於計算脈搏次數的「醫療」，更有量測移動速度的「賽車」。

新款BR 03-94 Multimeter的問世，則嘗試將不同目的、不同運作方式的計時器合而為一。雖然乍看之下五顏六色，但這些刻度的設計其來有自、各司其職。例如橘色是用作脈搏計刻度（Pulsometer）、綠色是為呼吸計刻度（Asthmometer）可量測心肺功能，而另外再有淺綠、淺灰與白色的Tachymeter 01、Tachymeter 02與Tachymeter 03，可額外運用在賽車、腳踏車、跑步等不同用途。

只要按下表殼右側的上方按鍵就可發起一次計時運作，而當中置的大型計時碼表滑過五色的計時刻度，便能讓人快速解讀心跳、呼吸次數與速度，一心多用，正港「斜槓」。霧黑色陶瓷的42毫米表殼使用了自動上鍊計時碼表機芯，指針並經過黑色的夜光塗料處理，以維持和面盤彩色刻度的辨識度。全球限量300只，訂價則為19萬1,500元。

為了不干擾計時刻度的讀取，日期視窗也從常見的三或九點鐘方向，移轉到一點鐘的圓形小視窗內。圖 / 柏萊士提供
為了不干擾計時刻度的讀取，日期視窗也從常見的三或九點鐘方向，移轉到一點鐘的圓形小視窗內。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross BR 03-94 Multimeter計時碼表，全球限量300只，訂價19萬1,500元。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross BR 03-94 Multimeter計時碼表，全球限量300只，訂價19萬1,500元。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross新款BR 03-94 Multimeter的問世，嘗試以多圈、多色彩的刻度，將不同目的的計時目的合而為一。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross新款BR 03-94 Multimeter的問世，嘗試以多圈、多色彩的刻度，將不同目的的計時目的合而為一。圖 / 柏萊士提供

斜槓 腳踏車

延伸閱讀

耗時35年的精選百達翡麗KAIROS珍藏 5月起登佳士得拍賣

「神」加持！江詩丹頓「風神雷神」腕表 現歐洲Homo Faber大展

DW首款珍珠母貝腕表上市 玫瑰金搭櫻花粉誘惑女人心

金曲歌王、歌后斜槓YouTuber 大咖助陣記者會含金爆表

相關新聞

占地450坪 全球最美書店進駐竹市大魯閣湳雅廣場

有全球最美書店之稱的TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店進駐竹市大魯閣湳雅廣場，藏書超過三萬冊，主打大量設計、建築...

超斜槓！Bell & Ross Multimeter腕表一次滿足多重計算

斜槓的時代，多工、多元化成為時代特質。雖然專心有專注的好處，但人們無疑多數追求著更大效益的成果。一只用來計時的表款可否也...

支持環保永續也能很時髦！Pinkoi精選6個綠色好設計

支持環保永續也能很時尚！響應4月22日地球日，Pinkoi以「綠色生活21天」為題，持續網羅各式提倡減塑生活、環境友善、...

耗時35年的精選百達翡麗KAIROS珍藏 5月起登佳士得拍賣

被認為是拍賣史上目前為止最精緻的當代百達翡麗（Patek Philippe）時計私人典藏「The Kairos Coll...

Daniel Wong首推NFT 孫盛希、陳零九也來看限量版「尼斯湖水怪」Lochy

華裔設計師Daniel Wong推出首個NFT系列，以尼斯湖水怪打造出的「The Lochy Clan」將在4月22日正...

還原復古點陣圖像素風 LeSportsac小精靈系列可愛上市

復古懷舊是永不過時的趨勢，誕生於80年代的PAC-MAN™ 小精靈遊戲陪伴了許多人長大，經典地位歷久不衰，每隔一段時間就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。