支持環保永續也能很時髦！Pinkoi精選6個綠色好設計

支持環保永續也能很時尚！響應4月22日地球日，Pinkoi以「綠色生活21天」為題，持續網羅各式提倡減塑生活、環境友善、永續時尚的特色品牌，透過別具匠心的設計力，從原料、製程到包裝都堅持對地球更友善。Pinkoi同時精選6個在實用又環保的好設計，即日起至4月25日購買Pinkoi商品、單館消費金額滿799元，即享50元現金折抵優惠。

Pinkoi精選品牌包括來自美國的環保袋品牌Junes，以打造真正想攜帶且可重複使用的環保袋為出發，設計出一系列繽紛多彩又時髦可愛的網袋。品牌選用以再生塑膠纖維製成的科技布料Bio-Knit網眼布做為面料，耐用輕盈，同時也能像棉花、羊毛等天然纖維般被自然中的微生物分解，降低環境負擔，款式包括束口袋、手提袋、托特包等。此外，品牌除了在商品製造、包裝、配送上以更加永續的方式經營，創辦人對女權議題也相當重視，攜手在墨西哥當地的全女性經營車縫合作企業，藉由商品訂單，提供婦女們穩定收入和就業保障以維持家計，同時也將品牌部分營收捐助至全球女性基金會，保護女性免受性別暴力迫害。

創立於2018年的丹麥品牌LastObject，以研發環保卸妝清潔用品為出發，採用棉纖維、木纖維、環保無毒的PP及TPE材質為原料，創新推出可重複使用上千次的100%可生物分解化妝棉、棉花棒等商品。在清潔及收納上，創辦人精心設計出僅需清水或肥皂就能快速洗淨的特性，還有由海洋回收塑膠所製成的專屬收納盒，出遊攜帶更方便。

德國品牌KOZIOL以發展具功能性的無毒塑料設計，為日常飲食帶來更環保的美好體驗，選用有機天然植物纖維素與食品級熱素材製作而成，還能依份量需求選用對應的容器尺寸，再組合收納在一起，不僅減去不必要的體積與重量，更能將前菜、主食到水果都整齊擺放好。品牌自2013年以來，堅持僅使用綠色能源進行生產，降低商品生產過程中的二氧化碳，同時也將殘留物於工廠中重複利用，秉持在生產與環保中的平衡。

來自法國的設計品牌Maron Bouillie，以日常飲食為出發，將富含營養的紅蘿蔔、蔥、櫛瓜等蔬菜及法國長棍、歐式圓麵包，以等比例大小、形狀的食材圖樣轉印至由回收塑膠瓶所製成的環保布料上，精心注入設計巧思，將蔥袋款式特別加長設計、歐式圓麵包款式則擁有完美圓弧外型，並以有機棉做為提袋內襯，打造令人耳目一新的趣味購物袋。

成立於2021年的香港原創設計品牌MESH，使用寶特瓶再生原料製作兼具設計感與實用功能的「Mask n Go隨行口罩套」，將簡約圖樣、繽紛色彩結合獨特雙層設計和特製扣環，可快速折疊成口袋大小或變成環狀造型纏繞在背包、手腕上，每日通勤上班、出遊運動時都適用。