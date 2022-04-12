耗時35年的精選百達翡麗KAIROS珍藏 5月起登佳士得拍賣

被認為是拍賣史上目前為止最精緻的當代百達翡麗（Patek Philippe）時計私人典藏「The Kairos Collection」共128只鐘表，即將於佳士得（Christie’s）上拍。拍賣將陸續於3地現場舉辦：2022年5月9日，共有30只名表將登上日內瓦的現場拍賣，包括頂級的大複雜功能表款，如編號5959R-001玫瑰金黑面雙追針計時碼表、編號5074R-001的三問萬年曆。

第二波共30枚腕表，則將於5月24日登上佳士得香港的春拍，焦點包括編號5951P-012的鉑金萬年曆雙追針計時碼表、編號5078R-001的玫瑰金三問腕表。「The Kairos Collection」最終回共有68枚腕表，將於紐約於6月8日上拍，除了有萬年曆計時碼表、雙追針計時碼表、Métiers d'Art工藝表款、世界時區等，還有多枚百達翡麗x Tiffany & Co.的雙logo面盤款。