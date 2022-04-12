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Daniel Wong首推NFT 孫盛希、陳零九也來看限量版「尼斯湖水怪」Lochy

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
陳零九（左）、孫盛希出席「The Lochy Clan」發表活動，在發表影片中有限量版甜甜圈Lochy（右）的圖像。圖／Daniel wong提供、記者楊詩涵攝影
陳零九（左）、孫盛希出席「The Lochy Clan」發表活動，在發表影片中有限量版甜甜圈Lochy（右）的圖像。圖／Daniel wong提供、記者楊詩涵攝影

華裔設計師Daniel Wong推出首個NFT系列，以尼斯湖水怪打造出的「The Lochy Clan」將在4月22日正式開賣，到6月底共計推出獨一無二的3,333款Lochy，4月12日則率先首賣1,111款，其中111款為特別版、具有高辨識度的獨特輪廓，未來「The Lochy Clan」也會延伸設計師Daniel Wong本人熱愛的領域包括時裝秀、高爾夫球賽、藝術展、美食餐會、 品酒會、運動賽事等，推出限定活動。

Daniel Wong以童年時旅居蘇格蘭的回憶，運用尼斯湖水怪打造The Lochy Clan的圖像。圖／Daniel wong提供
Daniel Wong以童年時旅居蘇格蘭的回憶，運用尼斯湖水怪打造The Lochy Clan的圖像。圖／Daniel wong提供

4月12日進行的The Lochy Clan「創始會員首發」預售共有1,111款，採盲盒銷售的方式，購買者會可以透過MetaMask等App，運用以太幣或幣安購買，呈現方式將是一張未顯影的拍立得，其中111款是特別版，為Lochy換上機器人、殭屍、招財貓、甜甜圈、熱狗、斑馬甚至會噴煙的造型等獨特輪廓，直到4月底才會揭曉購得的Lochy長什麼模樣。所有The Lochy Clan預計採三波段釋出，除了12日當晚的首賣、4月22日將再釋出1,111款，直到6月底前總共3,333款將全數推出，未來The Lochy Clan也將建立高爾夫、品酒雪茄、美食及藝術時尚共四大俱樂部。

Daniel Wong也預告第三季將會上線GameFi功能，是mini Golf形式的互動遊戲，未來NFT系列將於官網Thelochyclan.io發布新訊，並透過ACE Exchange加密貨幣交易，而The Lochy Clan首發創始會員獨享的首場活動，是5月31日於桃園大溪鴻禧球場舉辦的The Lochy Clan的第一回合高爾夫球賽。Lochy的命名來自蘇格蘭語「湖邊守護者」，也是Daniel Wong童年居住在當地對於尼斯湖水怪的記憶，clan則是蘇格蘭語家族之意，因此運用The Lochy Clan作為嶄新的IP（Intellectual property），拓展品牌智能效益。

「The Lochy Clan」共推出3,333款。圖／Daniel wong提供
「The Lochy Clan」共推出3,333款。圖／Daniel wong提供
陳零九（左）、孫盛希出席「The Lochy Clan」發表活動。圖／Daniel wong提供
陳零九（左）、孫盛希出席「The Lochy Clan」發表活動。圖／Daniel wong提供
「The Lochy Clan」的NFT單品共分三波段發表，4月12日的創始會員有機會參加5月31日高爾夫球活動。圖／Daniel wong提供
「The Lochy Clan」的NFT單品共分三波段發表，4月12日的創始會員有機會參加5月31日高爾夫球活動。圖／Daniel wong提供
未來The Lochy Clan也會延伸出時裝秀、高爾夫球賽、藝術展、美食餐會、 品酒會、運動賽事等限定活動。圖／Daniel wong提供
未來The Lochy Clan也會延伸出時裝秀、高爾夫球賽、藝術展、美食餐會、 品酒會、運動賽事等限定活動。圖／Daniel wong提供
Daniel Wong以炫目的影片發表全新「The Lochy Clan」NFT單品。圖／Daniel wong提供
Daniel Wong以炫目的影片發表全新「The Lochy Clan」NFT單品。圖／Daniel wong提供

尼斯 蘇格蘭 華裔 NFT

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