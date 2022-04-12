Daniel Wong首推NFT 孫盛希、陳零九也來看限量版「尼斯湖水怪」Lochy

華裔設計師Daniel Wong推出首個NFT系列，以尼斯湖水怪打造出的「The Lochy Clan」將在4月22日正式開賣，到6月底共計推出獨一無二的3,333款Lochy，4月12日則率先首賣1,111款，其中111款為特別版、具有高辨識度的獨特輪廓，未來「The Lochy Clan」也會延伸設計師Daniel Wong本人熱愛的領域包括時裝秀、高爾夫球賽、藝術展、美食餐會、 品酒會、運動賽事等，推出限定活動。 Daniel Wong以童年時旅居蘇格蘭的回憶，運用尼斯湖水怪打造The Lochy Clan的圖像。圖／Daniel wong提供

4月12日進行的The Lochy Clan「創始會員首發」預售共有1,111款，採盲盒銷售的方式，購買者會可以透過MetaMask等App，運用以太幣或幣安購買，呈現方式將是一張未顯影的拍立得，其中111款是特別版，為Lochy換上機器人、殭屍、招財貓、甜甜圈、熱狗、斑馬甚至會噴煙的造型等獨特輪廓，直到4月底才會揭曉購得的Lochy長什麼模樣。所有The Lochy Clan預計採三波段釋出，除了12日當晚的首賣、4月22日將再釋出1,111款，直到6月底前總共3,333款將全數推出，未來The Lochy Clan也將建立高爾夫、品酒雪茄、美食及藝術時尚共四大俱樂部。