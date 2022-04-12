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還原復古點陣圖像素風 LeSportsac小精靈系列可愛上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
LeSportsac推出全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。圖／LeSportsac提供

復古懷舊是永不過時的趨勢，誕生於80年代的PAC-MAN™ 小精靈遊戲陪伴了許多人長大，經典地位歷久不衰，每隔一段時間就會有許多相關產品推陳出新，讓每一代人都能感受到小精靈俏皮的魅力。近日美國輕量配件包包品牌LeSportsac也打造了全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。

PAC-MAN™ 小精靈是一款簡單的遊戲，玩家操控穿梭在迷宮之間的黃色小精靈，一邊吃豆子賺取積分，一邊還要躲避各色幽靈，樸實的畫面讓人印象深刻。這回LeSportsac「PAC-MAN™小精靈」聯名系列以原始街機版本的像素風格打造兩款印花，分別是模擬遊戲情境，把當中各色幽靈與繽紛水果道具以拼貼手法呈現並加入「1 UP」、「READY」等字樣的「小精靈大亂鬥」印花，以及直接複製遊戲畫面的「小精靈歷險記」印花，搭配零錢包、側背包、後背包等各式包款，活潑可愛。

另外，黃色小精靈與幽靈們也出現在小巧的化妝包、百搭托特包上，紅幽靈Blinky更變身毛茸茸造型包款，立體觸感非常療癒，也很值得收藏，全系列目前已在全台專櫃與官方商城販售中。

小精靈紅幽靈Blinky絨毛斜背包，5,000元。圖／LeSportsac提供
小精靈紅幽靈Blinky絨毛斜背包，5,000元。圖／LeSportsac提供
小精靈粉幽靈Pinky數碼斜背包，5,000元。圖／LeSportsac提供
小精靈粉幽靈Pinky數碼斜背包，5,000元。圖／LeSportsac提供
小精靈吃豆人大型書本托特包，5,800元。圖／LeSportsac提供
小精靈吃豆人大型書本托特包，5,800元。圖／LeSportsac提供
小精靈大亂鬥潮流單肩包，5,800元。圖／LeSportsac提供
小精靈大亂鬥潮流單肩包，5,800元。圖／LeSportsac提供
小精靈橘幽靈Clyde方形化妝包，1,500元。圖／LeSportsac提供
小精靈橘幽靈Clyde方形化妝包，1,500元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。圖／LeSportsac提供
小精靈歷險記拉鍊斜背包，3,650元。圖／LeSportsac提供
小精靈歷險記拉鍊斜背包，3,650元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。圖／LeSportsac提供
小精靈歷險記小型日常斜背包，5,000元。圖／LeSportsac提供
小精靈歷險記小型日常斜背包，5,000元。圖／LeSportsac提供

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