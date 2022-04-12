還原復古點陣圖像素風 LeSportsac小精靈系列可愛上市

復古懷舊是永不過時的趨勢，誕生於80年代的PAC-MAN™ 小精靈遊戲陪伴了許多人長大，經典地位歷久不衰，每隔一段時間就會有許多相關產品推陳出新，讓每一代人都能感受到小精靈俏皮的魅力。近日美國輕量配件包包品牌LeSportsac也打造了全新的「PAC-MAN™小精靈」聯名系列，把充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬到包款上，五顏六色的點陣圖質感非常有趣又討喜。

PAC-MAN™ 小精靈是一款簡單的遊戲，玩家操控穿梭在迷宮之間的黃色小精靈，一邊吃豆子賺取積分，一邊還要躲避各色幽靈，樸實的畫面讓人印象深刻。這回LeSportsac「PAC-MAN™小精靈」聯名系列以原始街機版本的像素風格打造兩款印花，分別是模擬遊戲情境，把當中各色幽靈與繽紛水果道具以拼貼手法呈現並加入「1 UP」、「READY」等字樣的「小精靈大亂鬥」印花，以及直接複製遊戲畫面的「小精靈歷險記」印花，搭配零錢包、側背包、後背包等各式包款，活潑可愛。