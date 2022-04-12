獨家「和牛珠寶盒」下午茶！「和牛研究室」插旗春大直

專營日本食材進口的苗林行，以推廣和牛文化為目標，於台北春大直全新開設「和牛研究室 Wagyu Lab」，號稱是亞洲第一間「全時段和牛」生活方式選品店。店內打造有小超市、酒吧、肉舖分切室等場域，不僅販售和牛，也提供和牛相關料理、和牛下午茶。為慶祝新店開幕，4月13日起消費滿2,000元，即可獲得「近江牛油香魚辣椒醬」1瓶。

和牛研究室的品牌識別由馮宇領軍的的IF OFFICE團隊設計，以圓潤的筆劃呈現和牛的飽滿豐美；空間規劃則由曾操刀台北時代寓所、橘色餐飲集團的有靚設計執行，以不同品種和牛的毛色為靈感，以黑、栗、棕等色系所組成；牆面的材質、吧台的水磨石檯面，也都呼應和牛的肌理感與雪花色澤，藉此營造出專精於和牛的用心。

在18坪的空間內，和牛研究室同時規劃有小酒吧用餐區、小超市、肉舖分切室，並且主打獨家提供近江牛中最優質、擁有「和牛女王」美譽，由千成亭牧場所飼養的「未經產母牛」。未經產的母牛飼養成本較高，油花細緻豐美，相較於一般牛肉的油脂在25℃融化、和牛的油脂約在20℃融化，而未經產母牛的油花在11℃就開始融化，帶來迷人飽滿的香氣。和牛研究室並透過整頭購入的模式，提供32種的和牛部位分切，讓民眾可以依個人喜好或是服務人員的建議下，挑選自己喜愛的部位，並可有絲、片、條、塊等不同分切方式，以100公克為單位起跳，方便個人或少人數聚餐食用。

除此之外，和牛研究室也將於每日下午13:00～17:00期間，供應首創的和牛下午茶「近江牛珠寶盒」，內含以近江和牛油做成的費南雪與瑪德蕾、焦糖海鹽爆米花，還有近江牛松露蛋、法國生蠔佐和牛魚子醬等餐點，每日限量10套，每套1,280元。同時店內還提供3或5道式的午間套餐、5或7道式的晚間套餐，可品嚐到和牛貝身肉／湖南臘肉／醬油米香、近江和牛和尚頭心／牛尾、近江和牛紐約客／芥末等菜色。午間套餐850元起、晚間套餐1,680元起。

針對想要自行料理的民眾，和牛研究室提供有滋賀縣80年近江牛老舖「千成亭」風土出品的燒肉醬汁、壽喜燒醬汁、柚子醋醬汁，還有超過230年歷史的鎌田醬油所推出的燒肉醬汁，包括蒜味醬油、酸橘醋醬油、大分柚子胡椒等選擇。另外還有和牛漢堡排、和牛瑪莎拉咖哩、和牛燴飯、紅酒燉近江牛、法式牛肉澄清湯、馬告風味牛白湯、匈牙利蔬菜牛肉湯等冷凍調理包，輕鬆在家料理美味。