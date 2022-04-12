周興哲健身進度60% 演唱會脫衣橋段希望大家不要太激動
備受商務人士喜愛的TUMI發表新一代的Alpha Bravo系列包款，邀請人氣男星周興哲（Eric）擔任嘉賓，最近迷上高爾夫球、並為了演唱會積極健身的他，剛好可以從這系列包款中找到符合使用需求的設計細節，也大推這次許多亮色配件可以方便轉換不同場合、穿搭風格的各種心情變化。
最近幾乎每天早上都會花兩小時練習高爾夫球，Eric透露自己現在最好的桿數紀錄是80桿，還在努力突破中。他特別喜歡Alpha Bravo系列的Navigation後背包，也在活動現場親自選擇適合的配件小包搭配使用，讓他裝水壺、耳機和高爾夫球出門。他也透露，平常休閒時間他喜歡用亮色一點的小型包：「比較可以符合輕鬆、愉快的心情。但工作的時候就喜歡黑色系包款，比較正經、低調一點。」他還表示自己有一個工作包已經用了6年之久，看樣子是個「惜物」、「專情」的人。
下個月即將再次站上小巨蛋開演唱會，Eric已經積極健身、練體能好一陣子：「目前進度大概是60%的線條有回來了，預計演唱會前一周會吃純雞胸肉餐再加強一下力道。但我畢竟也不是選美選手，氣氛有到就好。」先為自己打一下預防針。他自曝剛出道的時候衣服尺寸穿46號，現在要穿48號：「主要是變更壯了，我維持相同的尺寸大概有4、5年，不過有時候褲子也是會稍微變緊一點。」
他前陣子也有去朝聖張惠妹的演唱會，大讚燈光和舞台超棒，同時也預告自己的演唱會會很high，會像在夜店一樣的氣氛。被問到會不會擔心被周邊居民抗議震動、噪音問題，已經好幾度攻蛋的他表示，以往都沒遇過這樣的狀況，屆時也會提醒粉絲：「我對他們的配合度很有信心，希望脫衣服的部分大家不會太激動就好。」
TUMI這次將2010推出後就備受歡迎的Alpha Bravo系列改版再提升，延續一貫的耐用性和模組化特性，打造出更流暢時尚的包款外型，功能也更齊全，並搭配永續環保材質，響應友善地球的理念。這次推出近20款Alpha Bravo新品，更輕盈百搭，還提供不同款式的掛件，讓大家可以隨心所欲自行搭配使用，增添包款的造型變化度，並保留客製化字母服務，十分鐘即可擁有專屬個人的包款密碼。
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