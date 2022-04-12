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大摩璀璨21年台灣上市 限量910瓶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
大摩璀璨21年的年度版本全球限量9,000瓶，台灣限量上市910瓶。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩璀璨21年的年度版本全球限量9,000瓶，台灣限量上市910瓶。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

受全球威士忌行家追捧的「老酒銀行」大摩酒廠，繼2018發表新品「大摩極尊波特桶」、「大摩20年」後，睽違4年全新推出核心酒款顛峰之作——「大摩璀璨21年單一麥芽威士忌」，年度版本全球限量9,000瓶，台灣限量上市910瓶，建議售價新台幣25,000元。

大摩璀璨21年成為核心酒款系列（The Principal Collection）的最高年份，風味精緻優雅並富有高度藝術性，源自在西班牙雪莉酒廠Gonzalez Byass珍稀的30年Matusalem Oloroso雪莉桶中陳年，帶來傳奇的大摩標誌風格，刷新這座屢獲殊榮的釀酒廠里程碑。

大摩璀璨21年是一場卓越的感官盛宴，深邃琥珀色酒液飄著巧克力、焦糖與柑橘等典型大摩風味，歡慶大摩傳奇首席釀酒師理查．派特森（Richard Paterson）獲得大英帝國勳章OBE，以表彰他對蘇格蘭威士忌界的貢獻。

根據國際葡萄酒與烈酒研究中心（International Wine & Spirits Research簡稱IWSR）在2021年的報告，大摩在麥芽蘇格蘭威士忌類別中拔得頭籌，在過去兩年中成為市場增長最快的威士忌，自1839年成立以來，持續追求製作卓越的威士忌以提供非凡享受、送禮與私人收藏。

最近「大摩鎏金時代 - 六號典藏系列」（The Dalmore Decades - No. 6 Collection)於香港蘇富比以110萬美元（約台幣3,300萬元） 價格售出，代表蘇富比在亞洲威士忌拍賣的最高紀錄，同時也為蘇富比在亞洲售出最有價值的威士忌拍品。而與BlockBar.com合作的「大摩鎏金時代——四號典藏系列」於 2021年12月7日透過 NFT平台以13萬7千7百美元售出（約台幣414萬元），展現了大摩酒廠吸引不同世代的卓越人士與時創新。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大摩璀璨21年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以美國白橡木波本桶、西班牙Matusalem Oloroso 30年雪莉桶熟陳，酒精濃度43.8%，建議售價25,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩璀璨21年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以美國白橡木波本桶、西班牙Matusalem Oloroso 30年雪莉桶熟陳，酒精濃度43.8%，建議售價25,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇富比 蘇格蘭

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