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Onitsuka Tiger首間旗艦店開幕！林宥嘉帥搭米蘭大秀服裝現身站台

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
林宥嘉身穿Onitsuka Tiger布勞森外套8,100元、長褲6,900元，搭配MOAGE CO鞋5,680元現身旗艦店開幕。記者沈昱嘉／攝影
林宥嘉身穿Onitsuka Tiger布勞森外套8,100元、長褲6,900元，搭配MOAGE CO鞋5,680元現身旗艦店開幕。記者沈昱嘉／攝影

時尚品牌Onitsuka Tiger(鬼塚虎)在台打造首間旗艦店，開幕當日也邀請了創作歌手林宥嘉來站台，身穿米蘭時裝周系列的新款春夏服飾，展現俐落穿搭。而林宥嘉還意外透露，原來會受邀出席Onitsuka Tiger活動，居然是因為品牌店員的推薦與牽線！

林宥嘉在受訪時提到，過去本來就喜歡Onitsuka Tiger的服裝和鞋款，所以和太太逛百貨時，只要碰到品牌專櫃都會特別留意。因此，林宥嘉還跟Onitsuka Tiger的品牌銷售人員有互動，留下深刻印象。所以當接到邀約出席活動時，林宥嘉心想說「該不會是店員幫忙牽線的吧？」本來以為不可能，但實際詢問Onitsuka Tiger的品牌方，獲得證實的確是銷售人員的推薦，讓他直呼「這種緣分真的很可愛」。

全新的Onitsuka Tiger旗艦店，座落於台北101百貨的B1樓層，佔地約30坪。圖／Onistuka Tiger提供
全新的Onitsuka Tiger旗艦店，座落於台北101百貨的B1樓層，佔地約30坪。圖／Onistuka Tiger提供

Onitsuka Tiger旗艦店開幕時，林宥嘉選穿了銀灰色尼龍套裝，還表示是第一次知道何謂「布勞森外套」，材質舒適又透氣，讓他讚不絕口。林宥嘉心情之好，也全寫在臉上，並在活動時，即興的獻唱一小段新作品《完,》，令現場的粉絲也驚艷不已。既然是愛牌首度開旗艦店，林宥嘉也大力推薦了所穿的MOAGE GO鞋款，提到腳感不錯，而且「只有這家店才有賣」，瞬間成為最佳銷售店員。

Onitsuka Tiger台北101旗艦店，最特別部分，就是陳列的服飾與鞋款比例相當。圖／Onistuka Tiger提供
Onitsuka Tiger台北101旗艦店，最特別部分，就是陳列的服飾與鞋款比例相當。圖／Onistuka Tiger提供

全新的Onitsuka Tiger旗艦店，座落於台北101百貨的B1樓層，佔地約30坪，呈現品牌最完整的男、女裝、童裝與配件。而且還提供了獨賣的米蘭時裝周系列服飾，以及林宥嘉提到的MOAGE GO鞋款，暢銷日本的DELECITY厚底鞋等。值得一提的是，從即日起到5月8日止，為了紀念旗艦店開幕，Onitsuka Tiger還設置限時陳列店，運用了大量招牌元素來設計，讓品牌印象與風格更為消費者所熟悉。

Onitsuka Tiger台北101旗艦店開幕，將米蘭旗艦店的設計概念引入B1中環設置限時陳列店。圖／Onistuka Tiger提供
Onitsuka Tiger台北101旗艦店開幕，將米蘭旗艦店的設計概念引入B1中環設置限時陳列店。圖／Onistuka Tiger提供

林宥嘉身穿Onitsuka Tiger布勞森外套8,100元、長褲6,900元，搭配MOAGE CO鞋5,680元現身旗艦店開幕。記者沈昱嘉／攝影
林宥嘉身穿Onitsuka Tiger布勞森外套8,100元、長褲6,900元，搭配MOAGE CO鞋5,680元現身旗艦店開幕。記者沈昱嘉／攝影

林宥嘉身穿Onitsuka Tiger布勞森外套8,100元、長褲6,900元現身旗艦店開幕。記者沈昱嘉／攝影
林宥嘉身穿Onitsuka Tiger布勞森外套8,100元、長褲6,900元現身旗艦店開幕。記者沈昱嘉／攝影

Onitsuka Tiger DELECITY鞋4,780元。圖／Onistuka Tiger提供
Onitsuka Tiger DELECITY鞋4,780元。圖／Onistuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MOAGE CO鞋5,680元。圖／Onistuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MOAGE CO鞋5,680元。圖／Onistuka Tiger提供

Onitsuka Tiger中性虎紋設計夾克11,400元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger中性虎紋設計夾克11,400元。圖／Onitsuka Tiger提供

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