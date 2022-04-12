Onitsuka Tiger首間旗艦店開幕！林宥嘉帥搭米蘭大秀服裝現身站台

時尚品牌Onitsuka Tiger(鬼塚虎)在台打造首間旗艦店，開幕當日也邀請了創作歌手林宥嘉來站台，身穿米蘭時裝周系列的新款春夏服飾，展現俐落穿搭。而林宥嘉還意外透露，原來會受邀出席Onitsuka Tiger活動，居然是因為品牌店員的推薦與牽線！

林宥嘉在受訪時提到，過去本來就喜歡Onitsuka Tiger的服裝和鞋款，所以和太太逛百貨時，只要碰到品牌專櫃都會特別留意。因此，林宥嘉還跟Onitsuka Tiger的品牌銷售人員有互動，留下深刻印象。所以當接到邀約出席活動時，林宥嘉心想說「該不會是店員幫忙牽線的吧？」本來以為不可能，但實際詢問Onitsuka Tiger的品牌方，獲得證實的確是銷售人員的推薦，讓他直呼「這種緣分真的很可愛」。

全新的Onitsuka Tiger旗艦店，座落於台北101百貨的B1樓層，佔地約30坪。圖／Onistuka Tiger提供

Onitsuka Tiger旗艦店開幕時，林宥嘉選穿了銀灰色尼龍套裝，還表示是第一次知道何謂「布勞森外套」，材質舒適又透氣，讓他讚不絕口。林宥嘉心情之好，也全寫在臉上，並在活動時，即興的獻唱一小段新作品《完,》，令現場的粉絲也驚艷不已。既然是愛牌首度開旗艦店，林宥嘉也大力推薦了所穿的MOAGE GO鞋款，提到腳感不錯，而且「只有這家店才有賣」，瞬間成為最佳銷售店員。

Onitsuka Tiger台北101旗艦店，最特別部分，就是陳列的服飾與鞋款比例相當。圖／Onistuka Tiger提供

全新的Onitsuka Tiger旗艦店，座落於台北101百貨的B1樓層，佔地約30坪，呈現品牌最完整的男、女裝、童裝與配件。而且還提供了獨賣的米蘭時裝周系列服飾，以及林宥嘉提到的MOAGE GO鞋款，暢銷日本的DELECITY厚底鞋等。值得一提的是，從即日起到5月8日止，為了紀念旗艦店開幕，Onitsuka Tiger還設置限時陳列店，運用了大量招牌元素來設計，讓品牌印象與風格更為消費者所熟悉。

Onitsuka Tiger台北101旗艦店開幕，將米蘭旗艦店的設計概念引入B1中環設置限時陳列店。圖／Onistuka Tiger提供

林宥嘉身穿Onitsuka Tiger布勞森外套8,100元、長褲6,900元，搭配MOAGE CO鞋5,680元現身旗艦店開幕。記者沈昱嘉／攝影

林宥嘉身穿Onitsuka Tiger布勞森外套8,100元、長褲6,900元現身旗艦店開幕。記者沈昱嘉／攝影

Onitsuka Tiger DELECITY鞋4,780元。圖／Onistuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MOAGE CO鞋5,680元。圖／Onistuka Tiger提供