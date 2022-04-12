聽新聞
test
0:00 / 0:00
Onitsuka Tiger首間旗艦店開幕！林宥嘉帥搭米蘭大秀服裝現身站台
時尚品牌Onitsuka Tiger(鬼塚虎)在台打造首間旗艦店，開幕當日也邀請了創作歌手林宥嘉來站台，身穿米蘭時裝周系列的新款春夏服飾，展現俐落穿搭。而林宥嘉還意外透露，原來會受邀出席Onitsuka Tiger活動，居然是因為品牌店員的推薦與牽線！
林宥嘉在受訪時提到，過去本來就喜歡Onitsuka Tiger的服裝和鞋款，所以和太太逛百貨時，只要碰到品牌專櫃都會特別留意。因此，林宥嘉還跟Onitsuka Tiger的品牌銷售人員有互動，留下深刻印象。所以當接到邀約出席活動時，林宥嘉心想說「該不會是店員幫忙牽線的吧？」本來以為不可能，但實際詢問Onitsuka Tiger的品牌方，獲得證實的確是銷售人員的推薦，讓他直呼「這種緣分真的很可愛」。
Onitsuka Tiger旗艦店開幕時，林宥嘉選穿了銀灰色尼龍套裝，還表示是第一次知道何謂「布勞森外套」，材質舒適又透氣，讓他讚不絕口。林宥嘉心情之好，也全寫在臉上，並在活動時，即興的獻唱一小段新作品《完,》，令現場的粉絲也驚艷不已。既然是愛牌首度開旗艦店，林宥嘉也大力推薦了所穿的MOAGE GO鞋款，提到腳感不錯，而且「只有這家店才有賣」，瞬間成為最佳銷售店員。
全新的Onitsuka Tiger旗艦店，座落於台北101百貨的B1樓層，佔地約30坪，呈現品牌最完整的男、女裝、童裝與配件。而且還提供了獨賣的米蘭時裝周系列服飾，以及林宥嘉提到的MOAGE GO鞋款，暢銷日本的DELECITY厚底鞋等。值得一提的是，從即日起到5月8日止，為了紀念旗艦店開幕，Onitsuka Tiger還設置限時陳列店，運用了大量招牌元素來設計，讓品牌印象與風格更為消費者所熟悉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言