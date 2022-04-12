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山海「兩棲」吳念軒 RADO雷達表上手 許願二遊冰島

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
雷達（RADO）新款庫克船長高科技陶瓷潛水腕表，機芯具80小時動力儲存，抗磁能力也較一般表款高出十倍以上。圖 / 雷達表提供
雷達（RADO）新款庫克船長高科技陶瓷潛水腕表，機芯具80小時動力儲存，抗磁能力也較一般表款高出十倍以上。圖 / 雷達表提供

瑞士鐘表品牌雷達（RADO）今日發表新款庫克船長（Captain Cook）高科技陶瓷潛水腕表，並與新生代人氣演員吳念軒二度合作。吳念軒去年時曾為雷達拍攝宣傳視覺，其官方instagram帳號並感性貼文並獲破萬按讚數，今日吳念軒則戴上全新表款，除大讚陶瓷表款親膚、抗過敏的特質適合各種戶外運動，並讓他直呼好想二遊冰島、舊地重遊。

乘坐豪華運動休旅車豋場的吳念軒十足敬業，像呼應庫克船長的DNA般「船長魂」上身，表示顛頗的感受「很像船上、海上，乘風破浪的感覺。」而原本就有騎乘重型機車習慣的他，也玩風帆、SUB，堪稱山系與海線的雙棲男子。現場吳念軒更大方分享私人景點，例如綠島、小琉球都是他熱愛的潛水聖地，兩周後更預計要和朋友一同前往墾丁潛水；而過往他曾在冰島的暴風雪中騎機車，恰與本次表款形象視覺拍攝地冰島不謀而合，也讓他想戴上RADO表、二度挑戰。

雷達新款的庫克船長（Captain Cook）高科技陶瓷潛水腕表，是品牌首只通過ISO 6425國際潛水認證的高科技陶瓷腕表，也是目前市場上罕見同時具有全陶瓷與ISO 6425認證的潛水表款。所謂的ISO 6425規範包含針對抗磁、精準度等要求，例如表款的抗磁性能須達4800A/m以上，除外ISO 6425再涵蓋了抗壓、溫差變化、海水的耐侵蝕性、抗衝擊等其它測試主題，最後才能在手表面盤上加註「Diver’s Watch」字樣。

表款搭配的Calibre R763自動上鍊機芯並具備高抗磁性能的Nivachron鈦合金游絲，並經五方位調校以確保其精準面盤更有黑、湖水藍與珊瑚灰三種選擇，可搭配黑色高科技陶瓷鍊帶或橡膠表帶，系列價格自92,800元至10萬8,300元不等。其中藍面款則是明星級首波主打，將在雷達表名品店、MOMO品牌旗艦店與寶島鐘表，進行實體與網路同步一個月的搶先首賣。

據了解，雷達今年更將推出庫克船長系列計時碼表、限量的庫克船長世界時間表款，唯上市時間未定，且讓人拭目以待。

雷達（RADO）庫克船長（Captain Cook）高科技陶瓷潛水腕表，92,800元。圖 / 雷達表提供
雷達（RADO）庫克船長（Captain Cook）高科技陶瓷潛水腕表，92,800元。圖 / 雷達表提供
吳念軒今年再度與RADO合作，從豪華休旅車上「登場」的他，展現與去年重機騎車不同但相似的冒險精神。圖 / 記者釋俊哲攝影、翻攝自 ig @ actor_nien_hsuan（合成圖）
吳念軒今年再度與RADO合作，從豪華休旅車上「登場」的他，展現與去年重機騎車不同但相似的冒險精神。圖 / 記者釋俊哲攝影、翻攝自 ig @ actor_nien_hsuan（合成圖）
吳念軒今日戴上雷達全新庫克船長高科技陶瓷潛水腕表，並大讚陶瓷表抗過敏的特質適合各種戶外運動。圖 / 雷達表提供
吳念軒今日戴上雷達全新庫克船長高科技陶瓷潛水腕表，並大讚陶瓷表抗過敏的特質適合各種戶外運動。圖 / 雷達表提供
吳念軒原本就有騎乘重型機車習慣，也玩風帆、SUB，堪稱山系與海線的雙棲男子。圖 / 雷達表提供
吳念軒原本就有騎乘重型機車習慣，也玩風帆、SUB，堪稱山系與海線的雙棲男子。圖 / 雷達表提供
吳念軒與Swatch Group台灣總經理賴馥僊（右）、RADO台灣品牌副總唐震勤（左），一同留影。圖 / 雷達表提供
吳念軒與Swatch Group台灣總經理賴馥僊（右）、RADO台灣品牌副總唐震勤（左），一同留影。圖 / 雷達表提供
雷達（RADO）庫克船長（Captain Cook）高科技陶瓷潛水腕表，10萬8,300元。圖 / 雷達表提供
雷達（RADO）庫克船長（Captain Cook）高科技陶瓷潛水腕表，10萬8,300元。圖 / 雷達表提供
高科技精密陶瓷具有耐刮、兼顧等特質，讓庫克船長系列符合各種具挑戰與樂趣的戶外活動。圖 / 雷達表提供
高科技精密陶瓷具有耐刮、兼顧等特質，讓庫克船長系列符合各種具挑戰與樂趣的戶外活動。圖 / 雷達表提供
吳念軒去年也曾為RADO拍攝形象視覺並以機車騎士皮夾克搭配庫克船長表款，男人味大爆發。圖 / 翻攝自 ig @ actor_nien_hsuan（合成圖）
吳念軒去年也曾為RADO拍攝形象視覺並以機車騎士皮夾克搭配庫克船長表款，男人味大爆發。圖 / 翻攝自 ig @ actor_nien_hsuan（合成圖）
雷達（RADO）庫克船長（Captain Cook）高科技陶瓷潛水腕表，10萬8,300元。圖 / 雷達表提供
雷達（RADO）庫克船長（Captain Cook）高科技陶瓷潛水腕表，10萬8,300元。圖 / 雷達表提供
有了ISO 6425認證後，讓庫克船長高科技陶瓷潛水腕表對海水的抗腐蝕性也有國際認證。圖 / 雷達表提供
有了ISO 6425認證後，讓庫克船長高科技陶瓷潛水腕表對海水的抗腐蝕性也有國際認證。圖 / 雷達表提供

冰島 品牌 腕表

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