阿嬤ㄟ味！大直英迪格「龍情放粽」端午禮包　早鳥85折

端午佳節即將到來，台北大直英迪格特別推出「龍情放粽」端午禮包，內含6顆傳統的阿嬤思鄉味肉粽，還有搭配龍舟圖騰設計、兼具時尚與實用的保冷袋，5月13日前預購，還可享早鳥優惠85折。

龍情放縱端午禮包中的阿嬤思鄉味肉粽，選用肥瘦比3:7的紅燒三層爌肉，並且搭配雲林北港花生、台中新社鄉冬菇、屏東四重溪鹹鴨蛋，以及新鮮蝦米、阿根廷魷魚等食材，還有嚴選年份較久的台灣糯米作為原料，並且融合南、北粽的製作特色，將用料先以特製醬汁慢燉，包入粽葉後再放入壓力鍋中燉煮，讓糯米香氣更加入味、口感軟中帶彈性，爌肉入口後也能自然化開，呈現阿嬤親手包粽般的家鄉滋味。

除此之外，龍情放縱的保冷袋呼應國寶級匠人劉清正為飯店所打造的大型龍舟藝品，以帝王黃、沉穩藍作為主色，並且印上色彩鮮艷的龍舟圖騰，還有皮革提把，傳達傳統精細的工藝精神。龍情放縱禮包每組售價1,080元，5月13日前預定享早鳥85折優惠，5月16日起陸續出貨；訂購30個以上，可享單一地址免運優惠。