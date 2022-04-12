全聯母親節名店蛋糕預購開跑 芋頭、乳酪、巧克力最夯
媽媽整年辛苦，母親節一定要好好慰勞一下，全聯福利中心集結母親節蛋糕、公益手作食品禮盒、家電用品等預購商品和禮品讓大家提前規劃慶祝行程，首推25款名店蛋糕，價格介於220～600元間，不僅樣式多元且價格經濟實惠。另外，首次在母親節檔期推出公益手作食品禮盒「夢想福利社」，除了實體門市可預購外，4月25日至5月5日在PX Go!上預購還享有9折優惠，趕快訂好行事曆提醒。而全聯We Sweet也特別提早迎接溫馨5月，於4月15日至5月12日推出We Sweet甜點女人節，歡慶新包裝上市，活動期間每週六、日、一We Sweet全品項8.8折。
全聯分享，今年母親節蛋糕預購檔期提早2個月開跑，觀察目前銷售情況，最夯TOP 3分別為「芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊乳酪蛋糕」、「中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪」，而消費者最喜歡口味以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞。
而針對喜愛健康風格的媽媽，全聯門市也推出「夢想福利社」公益食品禮盒，實踐公益賣場的精神，推出熱銷4款手作食品，包括勝利廚房的「鮮檸檬蛋糕」、愛盲基金會「愛乾脆—台灣果乾禮盒」，還有唐氏症基金會愛不囉嗦帶來春天小樂曲活力綜合堅果禮盒，以及與超萌麻吉貓聯名的璀璨星空午茶禮盒。
家有喜歡下廚的媽媽，全聯也體貼推出母親節時尚家電好禮，「飛利浦雙重脈衝智慧電鍋」，預購限定價12,900元，PX Pay還贈送4,000福利點，一鍋抵多鍋，幫助媽媽們輕鬆上菜；而近期超夯的「VERMICULAR日本琺瑯鑄鐵平底鍋」，全聯預購限定價5,200元，PX Pay還贈送300福利點，自用送禮兩相宜。
自4月15日至5月12日期間全聯還同步推出歐系廚房時尚精品預購活動，包含「比利時BergHOFF」及「荷蘭Brabantia」等品牌，強調極簡設計及粉嫩色系，不論是刀具、砧板還是多功能置物籃或環保桶等，共有7款，只需用200福利點就能加價換購，換算市價最低3.2折起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言