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全聯母親節名店蛋糕預購開跑 芋頭、乳酪、巧克力最夯

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯今年母親節蛋糕預購檔期提早2個月開跑，觀察目前銷售情況，以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞。圖／全聯福利中心提供
全聯今年母親節蛋糕預購檔期提早2個月開跑，觀察目前銷售情況，以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞。圖／全聯福利中心提供

媽媽整年辛苦，母親節一定要好好慰勞一下，全聯福利中心集結母親節蛋糕、公益手作食品禮盒、家電用品等預購商品和禮品讓大家提前規劃慶祝行程，首推25款名店蛋糕，價格介於220～600元間，不僅樣式多元且價格經濟實惠。另外，首次在母親節檔期推出公益手作食品禮盒「夢想福利社」，除了實體門市可預購外，4月25日至5月5日在PX Go!上預購還享有9折優惠，趕快訂好行事曆提醒。而全聯We Sweet也特別提早迎接溫馨5月，於4月15日至5月12日推出We Sweet甜點女人節，歡慶新包裝上市，活動期間每週六、日、一We Sweet全品項8.8折。

全聯分享，今年母親節蛋糕預購檔期提早2個月開跑，觀察目前銷售情況，最夯TOP 3分別為「芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊乳酪蛋糕」、「中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪」，而消費者最喜歡口味以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞。

而針對喜愛健康風格的媽媽，全聯門市也推出「夢想福利社」公益食品禮盒，實踐公益賣場的精神，推出熱銷4款手作食品，包括勝利廚房的「鮮檸檬蛋糕」、愛盲基金會「愛乾脆—台灣果乾禮盒」，還有唐氏症基金會愛不囉嗦帶來春天小樂曲活力綜合堅果禮盒，以及與超萌麻吉貓聯名的璀璨星空午茶禮盒。

家有喜歡下廚的媽媽，全聯也體貼推出母親節時尚家電好禮，「飛利浦雙重脈衝智慧電鍋」，預購限定價12,900元，PX Pay還贈送4,000福利點，一鍋抵多鍋，幫助媽媽們輕鬆上菜；而近期超夯的「VERMICULAR日本琺瑯鑄鐵平底鍋」，全聯預購限定價5,200元，PX Pay還贈送300福利點，自用送禮兩相宜。

自4月15日至5月12日期間全聯還同步推出歐系廚房時尚精品預購活動，包含「比利時BergHOFF」及「荷蘭Brabantia」等品牌，強調極簡設計及粉嫩色系，不論是刀具、砧板還是多功能置物籃或環保桶等，共有7款，只需用200福利點就能加價換購，換算市價最低3.2折起。

歐系廚房時尚精品預購活動包含「比利時BergHOFF」及「荷蘭Brabantia」，商品共有7款，只需用200福利點就能加價換購，換算市價最低3.2折起。圖／全聯福利中心提供
歐系廚房時尚精品預購活動包含「比利時BergHOFF」及「荷蘭Brabantia」，商品共有7款，只需用200福利點就能加價換購，換算市價最低3.2折起。圖／全聯福利中心提供
全聯「夢想福利社」公益食品禮盒，推出熱銷4款商品，實踐公益賣場精神。圖／全聯福利中心提供
全聯「夢想福利社」公益食品禮盒，推出熱銷4款商品，實踐公益賣場精神。圖／全聯福利中心提供
中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪6吋，建議售價599元。圖／全聯福利中心提供
中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪6吋，建議售價599元。圖／全聯福利中心提供
歐系廚房時尚精品預購活動包含「比利時BergHOFF」及「荷蘭Brabantia」，商品共有7款，只需用200福利點就能加價換購，換算市價最低3.2折起。圖／全聯福利中心提供
歐系廚房時尚精品預購活動包含「比利時BergHOFF」及「荷蘭Brabantia」，商品共有7款，只需用200福利點就能加價換購，換算市價最低3.2折起。圖／全聯福利中心提供

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