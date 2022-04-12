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討男友媽媽歡心 羅密歐貝克漢女友辣穿維多利亞的設計

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
羅密歐貝克漢的模特兒女友Mia Regan（左）出席布魯克林貝克漢的婚禮，穿上維多利亞設計的水藍色絲綢洋裝，很懂如何討未來婆婆的歡心。圖／摘自IG
羅密歐貝克漢的模特兒女友Mia Regan（左）出席布魯克林貝克漢的婚禮，穿上維多利亞設計的水藍色絲綢洋裝，很懂如何討未來婆婆的歡心。圖／摘自IG

貝克漢和維多利亞的大兒子布魯克林日前和美國富豪千金妮可拉佩茲完婚，這場豪奢婚禮除了花費超過億元台幣備受熱議之外，高顏值的貝克漢一家也依舊是許多粉絲的目光焦點。其中身為時尚設計師的維多利亞貝克漢，在婚禮中穿上自家品牌的禮服，慵懶時尚的睡衣風格優雅搶眼。

其實這次在布魯克林的婚禮舉辦之前，外界就在猜測新娘妮可拉佩茲應該有很大的可能會穿準婆婆維多利亞貝克漢打造的禮服，沒想到最後她選擇的是VALENTINO的高級訂製婚紗。不過羅密歐貝克漢的模特兒女友Mia Regan，倒是給足面子，穿上維多利亞設計的火辣水藍色絲綢洋裝，還跟維多利亞穿的款式風格有點類似，很懂如何討未來婆婆的歡心。

Mia Regan和羅密歐貝克漢交往約兩年，兩人感情穩定並且常在IG放閃，之前還一起拍攝PUMA廣告，Mia Regan也頻繁參與貝克漢家的旅行、聚會，雖然兩人才19歲，但也已經被許多粉絲逼婚，現在有大哥布魯克林的經驗可以參考，也許哪天小倆口也會突然閃婚也不一定！

維多利亞貝克漢在大兒子布魯克林婚禮中穿上自家品牌的禮服，慵懶時尚的睡衣風格優雅搶眼。圖／摘自IG
維多利亞貝克漢在大兒子布魯克林婚禮中穿上自家品牌的禮服，慵懶時尚的睡衣風格優雅搶眼。圖／摘自IG
Mia Regan和羅密歐貝克漢交往約兩年，兩人感情穩定並且常在IG放閃。圖／摘自IG
Mia Regan和羅密歐貝克漢交往約兩年，兩人感情穩定並且常在IG放閃。圖／摘自IG
Mia Regan和羅密歐貝克漢交往約兩年，兩人感情穩定並且常在IG放閃。圖／摘自IG
Mia Regan和羅密歐貝克漢交往約兩年，兩人感情穩定並且常在IG放閃。圖／摘自IG
羅密歐貝克漢的模特兒女友Mia Regan出席布魯克林貝克漢的婚禮，穿上維多利亞設計的水藍色絲綢洋裝，很懂如何討未來婆婆的歡心。圖／摘自IG
羅密歐貝克漢的模特兒女友Mia Regan出席布魯克林貝克漢的婚禮，穿上維多利亞設計的水藍色絲綢洋裝，很懂如何討未來婆婆的歡心。圖／摘自IG
Mia Regan模特兒事業發展順利。圖／摘自IG
Mia Regan模特兒事業發展順利。圖／摘自IG
Mia Regan和羅密歐貝克漢交往約兩年，兩人感情穩定並且常在IG放閃，之前還一起拍攝PUMA廣告。圖／摘自IG
Mia Regan和羅密歐貝克漢交往約兩年，兩人感情穩定並且常在IG放閃，之前還一起拍攝PUMA廣告。圖／摘自IG
Mia Regan模特兒事業發展順利。圖／摘自IG
Mia Regan模特兒事業發展順利。圖／摘自IG

婚禮 婆婆

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