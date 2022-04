美翻…第二波玄彬與孫藝珍世紀婚禮照 婚禮珠寶選這不意外

韓流巨星玄彬與孫藝珍的世紀婚禮,上個月底31日在少數親友的見證下低調完成,玄彬所屬經紀公司陸續公開當天的照片。包括早先釋出的2套婚紗照,孫藝珍總共為這場超級浪漫的婚禮換穿4套禮服,展現新娘最浪漫嬌媚的甜蜜。

在婚紗照與婚禮上,孫藝珍都配戴了法國珠寶品牌CHAUMET的鑽石耳環作為婚紗造型畫龍點睛。曾為法國皇帝拿破崙與其摯愛約瑟芬皇后打造珠寶的CHAUMET,設計富含浪漫元素,是許多台灣韓國藝人婚禮首選珠寶,包括昆凌、徐若瑄、全智賢、朴信惠…. 而女神宋慧喬更是品牌代言人。孫藝珍的婚紗照選擇了穿著Valentino的訂製白紗,搭配品牌最新款的Joséphine Duo Éternel白金鑽石耳環。Joséphine Duo Éternel的設計,靈感來自當初拿破崙贈予約瑟芬皇后的訂婚戒指的toi-et-moi雙主石款式。CHAUMET以精緻的鏤空梨形圖案互相交織,象徵兩個人的結合,更重現了品牌經典的錯視工藝(trompe - l’oeil):透過妙透過鑲嵌的方式,營造出鑽石仿如懸浮於空中的效果。

而在婚禮上,孫藝珍換穿了一套鏤空雕花的淡綠色禮服、頭髮上點綴鮮花,挽著玄彬從盛放的花叢中走出來時,則配戴了CHAUMET另一經典系列Bee My Love的白金鑽石耳環。Bee My Love的設計以拿破崙的家徽蜜蜂為主角,蜜蜂除了醞釀甜美的蜂蜜,更忠誠勤勉地守護著六角造型的蜂巢,這些細節不但成為bee My Love的設計元素,也為系列珠寶注入豐富而美好的寓意,成為備受歡迎的婚禮珠寶。