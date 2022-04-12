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美翻…第二波玄彬與孫藝珍世紀婚禮照 婚禮珠寶選這不意外

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
玄彬經紀公司發布玄彬與孫藝珍婚禮照片。圖／摘自IG @vast_ent
玄彬經紀公司發布玄彬與孫藝珍婚禮照片。圖／摘自IG @vast_ent

韓流巨星玄彬與孫藝珍的世紀婚禮，上個月底31日在少數親友的見證下低調完成，玄彬所屬經紀公司陸續公開當天的照片。包括早先釋出的2套婚紗照，孫藝珍總共為這場超級浪漫的婚禮換穿4套禮服，展現新娘最浪漫嬌媚的甜蜜。

在婚紗照與婚禮上，孫藝珍都配戴了法國珠寶品牌CHAUMET的鑽石耳環作為婚紗造型畫龍點睛。曾為法國皇帝拿破崙與其摯愛約瑟芬皇后打造珠寶的CHAUMET，設計富含浪漫元素，是許多台灣韓國藝人婚禮首選珠寶，包括昆凌、徐若瑄、全智賢、朴信惠…. 而女神宋慧喬更是品牌代言人。孫藝珍的婚紗照選擇了穿著Valentino的訂製白紗，搭配品牌最新款的Joséphine Duo Éternel白金鑽石耳環。Joséphine Duo Éternel的設計，靈感來自當初拿破崙贈予約瑟芬皇后的訂婚戒指的toi-et-moi雙主石款式。CHAUMET以精緻的鏤空梨形圖案互相交織，象徵兩個人的結合，更重現了品牌經典的錯視工藝（trompe - l’oeil）：透過妙透過鑲嵌的方式，營造出鑽石仿如懸浮於空中的效果。

而在婚禮上，孫藝珍換穿了一套鏤空雕花的淡綠色禮服、頭髮上點綴鮮花，挽著玄彬從盛放的花叢中走出來時，則配戴了CHAUMET另一經典系列Bee My Love的白金鑽石耳環。Bee My Love的設計以拿破崙的家徽蜜蜂為主角，蜜蜂除了醞釀甜美的蜂蜜，更忠誠勤勉地守護著六角造型的蜂巢，這些細節不但成為bee My Love的設計元素，也為系列珠寶注入豐富而美好的寓意，成為備受歡迎的婚禮珠寶。

孫藝珍所配戴的耳環款式，鑲嵌了CHAUMET專為這系列開發出的六角形Taille Impératrice皇后式切割鑽石。皇后式切割鑽石共擁有88個切割，巧妙地將蜜蜂的8字舞，轉譯為珠寶的象徵語言，而88這個幸運數字，橫置還可解讀為雙重的無限大符號，因為它能折射出比傳統的明亮式切割更為光亮的光芒。

孫藝珍婚紗照配戴CHAUEMT鑽石耳環。圖／摘自IG ＠valentino
孫藝珍婚紗照配戴CHAUEMT鑽石耳環。圖／摘自IG ＠valentino
Bee My Love白金鑽石耳環，41萬4,000元起。圖／CHAUMET提供
Bee My Love白金鑽石耳環，41萬4,000元起。圖／CHAUMET提供
玄彬經紀公司發布玄彬與孫藝珍婚禮照片，孫藝珍配戴CHAUEMT鑽石耳環。圖／摘自IG @vast_ent
玄彬經紀公司發布玄彬與孫藝珍婚禮照片，孫藝珍配戴CHAUEMT鑽石耳環。圖／摘自IG @vast_ent
Joséphine Duo Éternel白金鑽石耳環，價格店洽。圖／CHAUMET提供
Joséphine Duo Éternel白金鑽石耳環，價格店洽。圖／CHAUMET提供
孫藝珍婚紗照配戴CHAUMET Joséphine Duo Éternel白金鑽石耳環，價格店洽。圖／摘自網路
孫藝珍婚紗照配戴CHAUMET Joséphine Duo Éternel白金鑽石耳環，價格店洽。圖／摘自網路
尋賓與孫藝珍的婚紗照。圖／摘自IG @vast_ent
尋賓與孫藝珍的婚紗照。圖／摘自IG @vast_ent

鑽石 婚禮 珠寶

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