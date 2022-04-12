反面更性感 高允貞、昆凌示範春夏珠寶造型這四招必學

春夏時分，由於肌膚有更多機會親近自然，輕奢的珠寶也有更多的展露機會，同時為造型帶來閃耀亮點。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）日前釋出2022春夏Quatre系列的全新宣傳視覺，除推薦季節新品，更有品牌大使昆凌、韓星高允貞、Nour Arida等人造型示範。想知道2022的春夏珠寶怎麼搭？以下四招值得一秒手刀筆記！

ㄧ、單寧活力輕鬆搭

一如厚重的毛料適合秋冬，不羈、寫意的單寧也更與春夏季節合拍。高允貞示範了Quatre系列中的Quatre Blue項鍊，將藍色陶瓷搭配鑽石、貴金屬與不同紋飾，透過藍色系的共鳴，動感也輕奢。

二、項鍊反戴曬美背

夏天一向都是盡情展現自然肌膚的時刻，無論你的美背是白皙或健康的小麥色，不如試試把項鍊反戴吧？閃耀的鑽石或貴金屬，將會是襯托肌膚的最佳亮點，反著戴，學高允貞一樣、光明正大秀美背。

三、珠寶當刺青 自由堆疊

珠寶和刺青的異同在哪裡？兩者都是個人特色與喜好的外顯，差別在於：珠寶可以隨意增添替換。當人們大方展現刺青，同理珠寶更歡迎疊加混搭，一只Nour Arida所示範：一手想戴三或四個戒指？項鍊或手環要選兩件或三件？自由發揮創意！

四、不對稱單邊秀個性