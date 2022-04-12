快訊

直播／徵用快篩本周上路？指揮中心14時說明

台積電3奈米量產時程曝光 今年8月首度南北同時投片

反面更性感 高允貞、昆凌示範春夏珠寶造型這四招必學

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Quatre系列中的Quatre Blue，將藍色陶瓷搭配鑽石、貴金屬與不同紋飾，透過藍色系的共鳴，動感也輕奢。圖 / Boucheron提供（合成圖）
Quatre系列中的Quatre Blue，將藍色陶瓷搭配鑽石、貴金屬與不同紋飾，透過藍色系的共鳴，動感也輕奢。圖 / Boucheron提供（合成圖）

春夏時分，由於肌膚有更多機會親近自然，輕奢的珠寶也有更多的展露機會，同時為造型帶來閃耀亮點。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）日前釋出2022春夏Quatre系列的全新宣傳視覺，除推薦季節新品，更有品牌大使昆凌、韓星高允貞、Nour Arida等人造型示範。想知道2022的春夏珠寶怎麼搭？以下四招值得一秒手刀筆記！

ㄧ、單寧活力輕鬆搭

一如厚重的毛料適合秋冬，不羈、寫意的單寧也更與春夏季節合拍。高允貞示範了Quatre系列中的Quatre Blue項鍊，將藍色陶瓷搭配鑽石、貴金屬與不同紋飾，透過藍色系的共鳴，動感也輕奢。

二、項鍊反戴曬美背

夏天一向都是盡情展現自然肌膚的時刻，無論你的美背是白皙或健康的小麥色，不如試試把項鍊反戴吧？閃耀的鑽石或貴金屬，將會是襯托肌膚的最佳亮點，反著戴，學高允貞一樣、光明正大秀美背。

三、珠寶當刺青 自由堆疊

珠寶和刺青的異同在哪裡？兩者都是個人特色與喜好的外顯，差別在於：珠寶可以隨意增添替換。當人們大方展現刺青，同理珠寶更歡迎疊加混搭，一只Nour Arida所示範：一手想戴三或四個戒指？項鍊或手環要選兩件或三件？自由發揮創意！

四、不對稱單邊秀個性

除了很可愛，還發現昆凌身上有什麼特色？原來這套造型中昆凌清一色只在圖中左側配戴上耳扣、戒指跟手環，簡單的不對稱造型，反讓人更容易發現珠寶的搶眼突出！

一只Nour Arida所示範的：一手想戴三或四個戒指？項鍊或手環要選兩件或三件？自由發揮創意嘍！圖 / Boucheron提供（合成圖）
一只Nour Arida所示範的：一手想戴三或四個戒指？項鍊或手環要選兩件或三件？自由發揮創意嘍！圖 / Boucheron提供（合成圖）
Boucheron Quatre Classique項鍊，鑲嵌30顆鑽石重約0.24克拉，白金、黃金、玫瑰金750材質、棕色PVD，18萬6,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique項鍊，鑲嵌30顆鑽石重約0.24克拉，白金、黃金、玫瑰金750材質、棕色PVD，18萬6,500元。圖 / Boucheron提供
高允貞在Boucheron釋出的春夏宣傳視覺中，將項鍊反戴，成為襯托肌膚與美背的最佳亮點。圖 / Boucheron提供（合成圖）
高允貞在Boucheron釋出的春夏宣傳視覺中，將項鍊反戴，成為襯托肌膚與美背的最佳亮點。圖 / Boucheron提供（合成圖）
Boucheron Quatre Classique手環，鑲嵌11顆鑽石約0.11克拉、黃金、玫瑰金、白金與棕色PVD，12萬7,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique手環，鑲嵌11顆鑽石約0.11克拉、黃金、玫瑰金、白金與棕色PVD，12萬7,500元。圖 / Boucheron提供
昆凌僅在造型中的單側配戴上耳扣、戒指跟手環等珠寶，透過簡單的不對稱，反讓人更容易發現珠寶的搶眼突出。圖 / Boucheron提供（合成圖）
昆凌僅在造型中的單側配戴上耳扣、戒指跟手環等珠寶，透過簡單的不對稱，反讓人更容易發現珠寶的搶眼突出。圖 / Boucheron提供（合成圖）

珠寶 刺青 鑽石

延伸閱讀

遊走想像與具象之間的經典 卡地亞雙獸首動物珠寶誕生

周杰倫犯恐慌症自診心臟出問題 老婆昆凌曝現況

昆凌曬6歲女兒美人魚背影照　網見超狂身材比例「遺傳到媽媽」

昆凌懷孕…「周杰倫」露面了！梁靜茹自揭黑歷史

相關新聞

優雅灰藍調 打造療癒風美式新古典

能充分貼合使用者需求；兼顧合理、和諧的平面解構、分配、再組織手法，堪稱現代空間設計的靈魂，亦是圓滿本案的精華亮點。

柔弧巧敘暖心意蘊 溫情流溢親子寓所

著名德國哲學家——叔本華說：「我們做事之初喜歡抱著一種信念：我們一定能在世間找到某種幸福。」

反面更性感 高允貞、昆凌示範春夏珠寶造型這四招必學

春夏時分，由於肌膚有更多機會親近自然，輕奢的珠寶也有更多的展露機會，同時為造型帶來閃耀亮點。法國珠寶品牌寶詩龍（Bouc...

米其林官方合作夥伴慕赫 首波慕星計畫再度攜手山海樓

慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌於2021正式成為米其林指南官方合作夥伴後，秉持著追求細緻的慢食文化和餐酒搭配的理...

可自動洗拖布、清髒水 石頭S7 MaxV Ultra掃拖機器人限時早鳥價現省2萬

打掃這種重複性高又耗時耗力的工作，最適合透過機器幫忙，近來掃地機器人功能越來越強大，除了掃地、拖地，現在甚至連集塵、洗拖...

口感輕奢的甜點 煙波新竹湖濱館蛋糕吹歐式精品風

母親節將至，煙波飯店集團旗下新竹湖濱館以館內濃厚歐洲風情為發想，即日起至5月8日推出兩款六吋母親節蛋糕並以「歐式精品風」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。