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米其林官方合作夥伴慕赫 首波慕星計畫再度攜手山海樓

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
米其林官方合作夥伴慕赫，首波慕星計畫再度攜手山海樓，推出慕赫限定套餐。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
米其林官方合作夥伴慕赫，首波慕星計畫再度攜手山海樓，推出慕赫限定套餐。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌於2021正式成為米其林指南官方合作夥伴後，秉持著追求細緻的慢食文化和餐酒搭配的理念，展開一系列與多家米其林星級餐廳聯手所推出的「慕星計畫」。

在今年首波「慕星計畫」中，慕赫再度攜手一星、綠星餐廳山海樓，於即日起4月30日止，至推出慕赫限定套餐（每人2,880元 +10%），可享慕赫16年15毫升試飲酒乙杯。

除山海樓之外，今年「慕星計畫」將陸續與多家米其林星級餐廳聯手，推出專屬慕赫限定套餐。凡於活動即日起至6月30日止，參加今年「慕星計畫」的消費者，便有機會入席2022的米其林摘星晚宴。延續品味生活儀式感的概念，敬邀募星饕客一睹慕赫與米其林激盪出更多美食料理的火花。

慕赫對於完美風味的苛求以及無可比擬的2.81蒸餾工藝，與藉由鑽研古籍食譜，追尋台灣經典菜餚為使命的山海樓一拍即合，繼去年在饕客圈引起熱烈迴響後，今年慕赫與山海樓再次攜手合作，再創經典台菜的全新風貌。

去年三度摘星並獲得第一屆「綠星」殊榮的精緻台菜餐廳山海樓，由山海樓行政主廚蔡瑞郎，師承當年著名高級台菜酒樓「蓬萊閣」老師傅，從前人身上尋找菜系的脈絡，將台灣早年酒樓、料亭蓬勃發展的飲食文化縮影，揉合現代人飲食習慣和烹飪技術，完美復刻當年宴客筵席手路菜，並賦予更加精緻的佳餚呈現。

首波「慕星計畫」推出的慕赫聯乘山海樓限定套餐中，主廚特獻的「古味醰肉」，使用先炸後蒸的完熟酵母豬浸滷而成，品嚐一口醰肉悶滷後的軟嫩香甜滋味，接著啜飲一口慕赫16年單一麥芽威士忌，肉香在口腔綻放的同時更增添慕赫16年醇厚豐馥的肉脂芬芳，雙雪莉桶的層層醇厚風味中和醰肉的油膩感，帶來細緻甜美的尾韻，達到唇齒留香的境界。

慕赫聯乘山海樓限定套餐，食材可能依季節產量有所異動，實際菜色以餐廳現場為準。預約專線請洽：02-2351-3345，了解慕星計畫更多更多細節資訊：https://reurl.cc/Y9ZVrl

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

山海樓萬兵圍城。圖／帝亞吉歐提供。
山海樓萬兵圍城。圖／帝亞吉歐提供。
山海樓烏魚子炒飯。圖／帝亞吉歐提供。
山海樓烏魚子炒飯。圖／帝亞吉歐提供。
山海樓主廚特獻古味醰肉。圖／帝亞吉歐提供。
山海樓主廚特獻古味醰肉。圖／帝亞吉歐提供。
慕赫16年單一麥芽威士忌帶有醇厚豐馥的肉脂芬芳，以及雙雪莉桶的層層醇厚風味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慕赫16年單一麥芽威士忌帶有醇厚豐馥的肉脂芬芳，以及雙雪莉桶的層層醇厚風味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

米其林 套餐

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