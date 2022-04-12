可自動洗拖布、清髒水 石頭S7 MaxV Ultra掃拖機器人限時早鳥價現省2萬

打掃這種重複性高又耗時耗力的工作，最適合透過機器幫忙，近來掃地機器人功能越來越強大，除了掃地、拖地，現在甚至連集塵、洗拖布都能自動完成，真正免動手輕鬆享受潔淨地面。石頭科技宣布在台推出全新Roborock S7 MaxV Ultra掃拖機器人，擁有「5項全自動、6合1清潔座」的超強豪華功能，即日起至4月15日中午11:59於嘖嘖平台限時限量推出超早鳥組合，定價59,999元，早鳥優惠39,888元。

Roborock S7 MaxV Ultra掃拖機器人此次最大的進化就是拖地功能全自動，除了可以600g仿真人向下加壓、每分鐘3,000次聲波高速振動拖地之外，更包含仿真人手洗拖布，每分鐘600次旋轉刮洗，且首創自清潔底座，洗完拖布的髒水自動抽吸至污水桶，不用麻煩清底座，而在清掃過程中，清水桶亦可自動補水機器人水箱，總拖地範圍高達90坪，家中坪數再大也不用擔心拖不完。而針對家中有地毯的用戶，S7 MaxV Ultra還可自動辨識，遇到地毯自動抬升拖布進入強力吸塵模式，不用停止清潔也不會弄濕地毯，清掃後完成自動清洗拖布後，還會自動將機器人拖布方向朝外並抬起5mm的高度使其自然風乾，避免異味產生、孳生細菌，原廠更預計於今年第3季推出選配「熱風烘乾」配件。

而在智慧功能上，S7 MaxV Ultra這次搭載AI雙鏡頭2.0加上3D結構光避障系統，除了能精準繪製家中3D地圖，最重要的是可更清楚辨別物體及距離，可看到並繞過小至5公分寬、高3公分的物體，並配備LED紅外線補光燈，在黑暗中也能看得清清楚楚。使用iPhone 12 Pro與iPhone 13 Pro系列的使用者，甚至可以透過Matrix Map檢視家中地圖。