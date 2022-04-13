雲門舞集新作「霞」全台巡演 經典作品在LINE TV 數位劇場上映

台灣最具影響力的舞團「雲門舞集」，歷經時間淬鍊推出全新舞作「霞」，藝術總監鄭宗龍創作再突破，打破過往以編舞家意念為首的創作模式，邀請全團舞者共同創作發展出雙套版本，4月15日至5月8日展開臺北國家戲劇院、臺中國家歌劇院，以及高雄衛武營國家藝術文化中心三地巡演。

《霞》以日本音樂家清水靖晃透過薩克斯風詮釋的巴赫「無伴奏大提琴組曲」為結構，首度結合25位舞者共同創作的作品，讓舞蹈不僅是演繹編舞家的意念，而是回到每一個舞者的身上。一開始鄭宗龍先以自身故事分享引導，推進舞者以個人經驗加入舞蹈編創，甚至是舞台視覺與服裝設計。

談到新作品的創作理念，鄭宗龍說：「在大環境變動快速的當下，希望能透過作品引發對社會變遷的思辨。在過去一兩年，因為大環境影響我們得到喘息的空間與時間，也重新學習與自我相處。希望這個作品，帶給觀眾一趟返璞歸真的旅程，喚起心底的共鳴。」

聽覺是「霞」的重要感官體驗，為讓薩克斯風不同音高和弦和聲音迴盪特性更貼合人的情緒、心跳與呼吸起伏，「霞」邀請葛萊美獎得主，音場設計師馬塞洛．阿內茲為舞作量身打造專屬音場，襯托舞蹈身體的動能以及內心世界的空間感。

首演前一天，「霞」將在4月14日下午3點10分，於LINE TV FB官方粉絲團進行線上導聆直播，除了搶先觀看「霞」彩排片段，更邀請首次來臺的葛萊美獎得主馬塞洛．阿內茲從聲音角度分享創作過程有趣之處。

馬塞洛具豐富的聲音後製、混音經驗，曾與紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art, ＭoMA）、倫敦泰特現代藝術館 (Tate Modern)、歌手瑞奇馬汀等合作。在「霞」中，他經由不同喇叭聲音位置的安排，細膩模擬舞者內心聲音流動與震盪，例如大聲喝斥、從角落或四面八方冒出的呢喃。「霞」獨特的音場設計，期待讓觀眾感受到不同情緒與氛圍。

「屋漏痕」在宛如宣紙的舞台上流轉，渲染，成就瞬息萬變的山水畫。（圖／雲門提供）

除了新作全台巡演外，雲門舞集創辦人林懷民老師的經典作品，包含「行草」、「松煙」、「狂草」、「水月」、「屋漏痕」、「流浪者之歌」，均在LINE TV數位劇場可以看到！線上平台跨越了時間與空間，讓民眾在家仍能感受藝術與肢體帶來的情感張力，想要欣賞更多台灣知名劇團熱門舞台劇、音樂劇、現代舞、歌仔戲等眾多名作，支持精彩的藝文表演，請至LINE TV「 藝文表演館-數位劇場 」。