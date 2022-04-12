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只有20天！壽司郎「6款壽司」限量登場 再送15萬禮券

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
壽司郎限時推出「大大食材祭」，提供6款期間限定壽司與炸物。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「大大食材祭」，提供6款期間限定壽司與炸物。圖／壽司郎提供

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，為慶祝台灣官方粉絲頁達到15萬人里程碑，特別推出2波慶祝活動。4月13日起限時推出「大大食材祭」，提供水針魚、厚切中腹、大切鮭魚腹、酥炸秋刀魚等食材。另外粉絲頁也舉行抽獎活動，有機會獲得5,000元的壽司郎餐券，總計送出15萬元。

「壽司郎」自1984年於大阪成立，主打價格平實的迴轉壽司，在日本擁有超過500間分店，並連續9年獲得日本迴轉壽司業的業績之冠，被譽為「日本第一迴轉壽司」。2018年6月時，壽司郎正式在台開幕，目前包括雙北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄等地均有門市，更因為推出姓名對對碰的活動，造成全台「鮭魚之亂」。

為了感謝粉絲的支持，4月13日至5月2日期間，壽司郎特別推出「大大食材祭」活動，推出6款期間限定的壽司與炸物。「水針魚」因擁有剔透肉質故被稱為海鮮美人，是高級料亭常見的食材，此次特別以親民價格供應，每盤2貫40元。另外還有使用鮪魚中腹的「小確幸厚切中腹」，每盤1貫60元；另外還有「炙燒大切鮭魚腹」、「酥炸秋刀魚」、「紅魽」、「特選豪華星鰻」等餐點，每盤40～120元。

除此之外，4月15日至4月24日期間，凡至官方粉絲團按讚並參與活動，就有機會參加抽獎，將送出「壽司郎餐券5,000元」（10名）、「壽司郎餐券1,000元」（100名），讓粉絲們一同分享喜悅。

「大大食材祭」包括有水針魚、厚切中腹、紅魽、特選豪華星鰻等選擇。圖／壽司郎提供
「大大食材祭」包括有水針魚、厚切中腹、紅魽、特選豪華星鰻等選擇。圖／壽司郎提供

壽司郎 日本 鮭魚

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