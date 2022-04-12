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遊走想像與具象之間的經典 卡地亞雙獸首動物珠寶誕生

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎和長頸鹿白K金鑲鑽手鐲。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎和長頸鹿白K金鑲鑽手鐲。圖／卡地亞提供

在四月初舉辦的日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）上，卡地亞搶先曝光了全新的雙獸首腕表，極為精美細緻的立體造型，除了品牌的標誌美洲豹，亦有鱷魚、斑馬等非洲動物加入。如今，從經典雙獸首設計概念延伸出的全新系列的Indomptables de Cartier珠寶作品，包括3款珠寶腕表、2款項鍊、以及5款手鐲，即將於5月全球上市，這些無法被馴服的動物，比以往更加桀驁不羈。

獸首兩兩形影相對的造型，自1930年代起就出現在卡地亞經典的珠寶設計中，蔚為風行一時。到了1950年代，卡地亞史上最出名的創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）更為動物的立體設計注入全新的創意：所謂「杜桑風格」就是立體風格。熱衷雕塑與建築的她，偏好自然主義如實刻劃動物的手法，造型誇張的立體雙獸首手環就是體現「杜桑風格」的經典傑作，也再度掀起了一陣時尚熱潮。

2022年卡地亞重新演繹雙獸首的設計，以精湛的工藝結合老虎、鱷魚、斑馬、長頸鹿，乍看具體而栩栩如生，細看又充滿奇幻想像。5款手鐲備有白K金鑲鑽和黃K金款式，2款白K金款式上，老虎和長頸鹿、鱷魚和斑馬兩兩相望，黃K金款式則結合斑馬與美洲豹/鱷魚，以及老虎和長頸鹿。黃K金的項鍊上斑馬和美洲豹巧妙互換皮毛斑紋；全鑲鑽白K金款式則結合老虎和長頸鹿。3款珠寶表則結合品牌在結構上最新的創新，表盤的釦頭由可活動拆卸的獸口啣著。

這些動物都以「珍珠魚皮」這種無鑲爪的鋪鑲手法製作，每一種動物的毛皮都以金屬細絲環繞鑽石的方式細心鑲嵌，製作成各具特色的皮毛質感效果。斑馬和美洲豹的鼻子更以縞瑪瑙精心雕琢，賦予動物栩栩如生的視覺效果。

卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎和長頸鹿黃K金手鐲。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎和長頸鹿黃K金手鐲。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列鱷魚美洲豹黃K金鑲鑽腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列鱷魚美洲豹黃K金鑲鑽腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎美洲豹黃K金鑲鑽腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎美洲豹黃K金鑲鑽腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列美洲豹斑馬白K金鑲鑽腕表，價格未定。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列美洲豹斑馬白K金鑲鑽腕表，價格未定。圖／卡地亞提供
卡地亞全新Indomptables de Cartier系列珠寶及腕表，即將於5月上市。圖／卡地亞提供
卡地亞全新Indomptables de Cartier系列珠寶及腕表，即將於5月上市。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列斑馬與美洲豹/鱷魚黃K金手鐲。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列斑馬與美洲豹/鱷魚黃K金手鐲。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎和長頸鹿白K金鑲鑽手鐲。圖／卡地亞提供
卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎和長頸鹿白K金鑲鑽手鐲。圖／卡地亞提供

獸首 美洲豹 長頸鹿

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