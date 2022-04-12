「神」加持！江詩丹頓「風神雷神」腕表現歐洲工匠大展

藝術的薰陶，總在東西方美學的交流兼激盪出全新火花，一如印象派巨匠梵谷曾受浮世繪影響，令其晚年風格大變。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）宣布將與羅浮宮合作、一同參展於威尼斯舉辦的2022年Homo Faber展會。其中江詩丹頓將帶來一組以日本「琳派（Rimpa）」經典畫作：「風神雷神」為主題的閣樓工匠（Les Cabinotiers）超薄三問報時腕表，羅浮宮則將從兩款時計中得到靈感、創作出一幅鑲貼金箔的聯名畫作，堪稱又一次東西方古美學的嶄新出發，精彩可期。

無論是江詩丹頓與Homo Faber展會都與日本淵源甚深。1953年時，當時身為皇太子的明仁便曾到訪江詩丹頓專賣店與製表工坊，2010年時，品牌更曾與京都擁有360年漆藝老舖「象彥（Zohiko）」合作，推出多款La Symbolique des Laques蒔繪腕表，將日本「蒔繪（maki-e）」工藝與日內瓦的頂級機械工藝二合為一，而2022年Hobo Faber的主要合作夥伴之一，也正是日本外務省所屬旗下的國際交流基金（Japan Foudation），更顯得本次江詩丹的日本主題工藝腕表的信手捻來、順理成章。

這兩款閣樓工匠（Les Cabinotiers）超薄三問報時的Thunder God腕表與Wind God腕表，出自日本「琳派」名匠俵屋宗達之手。有別於「浮世繪」描繪古代東京「江戶」的庶民百姓生活，以本阿彌光悅、俵屋宗達、尾形光琳等名家為首的琳派較強調藝術與裝飾性，描繪內容也常以花鳥、動物、風景為主，並帶有高雅或幽玄的氣氛。俵屋宗達除了以收藏於京都國立博物館的國寶級文物《風神雷神圖》屏風最為知名，其繪製於京都養源院杉木門扉上的《白象圖》更盡顯炙熱狂氣，也成為京都旅遊時的另類藝術景點。

也由於風神與雷神在日本佛教中屬於千手觀音的衛護，因此像是東京淺草寺或京都蓮華王院三十三間堂等以千手觀音為主神的寺廟，都可一見顯眼的風神雷神蹤跡。而俵屋宗達所繪製、兩曲一雙的《風神雷神圖》屏風，其屏風兩側分為騰雲駕霧而來的風神與雷神，但中間金箔屏風則為留白，在風神雷神之間或此後登場的究竟為何？無疑帶來想像空間、值得玩味。

江詩丹頓這次選擇在兩只表款上借當代琺瑯和雕刻名匠的巧手，還原了「兩尊」帶有古趣和強烈東方造型美的神祇：手持鼓槌的雷神一頭赤色長髮、因而讓表款搭配了勃根地色鱷魚皮表帶，而綠色身軀、執持風袋的「風神款」則搭配以綠色鱷魚皮表帶。為呈現宛如金箔般的富麗背景，工匠對18K黃金面盤施以釉料並反覆燒製6至7次，工序耗時近100小時，同時表殼側邊的蝸形紋路雕刻，則帶來東方雲朵翻騰的聯想，在不同細節處豐富還原了東方神韻。

表款均搭配以1731手上鍊機芯，並通過日內瓦印記認證。值得一提的是：機芯中三問報時相關的音簧元件並與表殼採相互疊放，讓敲擊的音量更為響亮，也由於「留白」正是原始風神雷神屏風的美學精髓，羅浮宮並將派出藝術大師親臨現場，展示以精湛雕刻和飾金工藝創作四聯畫的整個過程。