羽毛、愛心、仿真花！6款「華麗系母親節蛋糕」傳情意
隨著母親節即將到來，來自日本的甜點品牌「Café del SOL」一次推出5款母親節蛋糕，囊括浪漫、華麗、可愛等不同風格，適合不同個性的媽媽。至於BAC再度運用仿真花卉，推出由粉色康乃馨捏花為主要元素的「馨花綻放」胭脂莓果茶巧克力蛋糕，同樣為母親節傳遞祝福。
來自日本福岡、以舒芙蕾鬆餅著稱的「Café del SOL」，今年一次推出5款母親節蛋糕，4月29日前還可享預購優惠。其中外型華麗的「天使之心」使用伯爵戚風鮮奶油蛋糕為基礎，外型則以康乃馨搭配皇冠、羽毛愛心，呈現夢幻又華麗的視覺風格，6吋原價3280元，預購價2,980元。「一點點可愛」則是模樣可愛的6吋枕頭蛋糕，底層為香草慕斯、草莓庫利，搭配海綿蛋糕與草莓白巧克力脆底；中層的枕頭則是香草慕斯、檸檬奶醬和日式海綿蛋糕，頂層的愛心則是香草慕斯與草莓庫利，一次享受三種層次滋味，原價2,480元，預購優惠1,980元。
限量20顆的「無盡的愛」則是以仿真的玫瑰花為外型，內餡則由日式海綿蛋糕、玫瑰慕斯、葡萄柚百香果奶醬等元素組成，3.5吋原價1,580元，預購價1,380元。除此之外，另還有由大小愛心組成的「沒有妳哪有我」，以及同樣以伯爵戚風鮮奶油蛋糕構成的「永恆的愛」，各自擁有不同的風格，同樣適合向媽媽示愛，預購價各為1,799元、2,580元
BAC今年推出母親節限定的「馨花綻放」胭脂莓果茶巧克力蛋糕，以湯種巧克力戚風蛋糕為基底，並使用風味清新的唐寧胭脂莓果茶打造夾餡，再加入酸甜莓果乾及可可脆片，為夾餡增添層次口感。外層則是包裹經典生巧克力醬，最後在蛋糕頂部放上仿真的粉色康乃馨捏花，整體呈現微甜不膩的平衡滋味，適合喜愛巧克力或是喝茶的媽媽。「馨花綻放」胭脂莓果茶巧克力蛋糕自即日起開放預購，6吋售價990元，4月24日前預購完成，再贈價值299元的不鏽鋼蛋糕刀。
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