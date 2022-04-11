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台北最美秘密書房首次免預約開放 還要你帶書來交換

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
為響應國際文化資產日，文房將於4月16日及17日開放民眾免預約參觀，同時也歡迎大家參與以書換書的活動。圖／頂新和德文教基金會提供
為響應國際文化資產日，文房將於4月16日及17日開放民眾免預約參觀，同時也歡迎大家參與以書換書的活動。圖／頂新和德文教基金會提供

台北愛書人都知道，臨沂街有間號稱台北最美秘密書房的「文房」，雖可讓一般民眾免費使用，卻得預約還限制使用時間。4月18日是「國際文化資產日」，頂新和德文教基金會將於4月16日及17日在公益圖書館「文房．文化閱讀空間」，舉辦為期兩天書籍交換活動及文資講座，期盼社會大眾更加理解文化資產保存趨勢及議題。這兩天民眾可免預約參觀文房，也不限制參訪時間，還可帶自己的好書與其他愛書人交換。

國際文化資產日由「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）於1982年發起，透過年度主題，喚起全球社會對於當前文化資產保存議題的重視和行動；近年來，許多文化資產與自然環境受到全球暖化的衝擊，ICOMOS積極呼籲人們立刻採取行動，以保護文化資產免受氣候變遷的影響。

「遺產與氣候」（Heritage and Climate）為今年國際文化資產日主題，呼籲各界發想以人與自然為本的氣候行動策略，追求文化資產、人類社會與環境的永續發展目標。頂新和德文教基金會共同響應，4月17日下午於文房舉辦國際講座，連線邀請馬來西亞最重要的文化資產保存專家之一Laurence Loh（盧光裕）教授，以及屏東大學文化創意產業學系林思玲教授，以「承接傳統與未來：人與自然共好的永續文化資產保存」為題，進行精彩演講與對談。

此外，16與17日週末兩天，文房也將開放民眾免預約參觀，並設置二手書交換角落，歡迎民眾以書換書，書籍類型為文化、建築、藝術、文學、生活、旅遊等。民眾帶一本書到文房，即可與角落中的任一書籍交換。同時，文房也將送出國際文化資產日限量版明信片，索取辦法請詳見文房臉書粉專

文化資產 馬來西亞 氣候變遷

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