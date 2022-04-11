快訊

統促黨大甲媽搶轎風波 2名幹部拘提到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生蠔、牛排、串燒吃到飽799！南洋風Buffet開幕買1送1

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
自助區也提供生蠔、旭蟹、干貝等海鮮食材，均採無限供應。圖／御頂國際提供
自助區也提供生蠔、旭蟹、干貝等海鮮食材，均採無限供應。圖／御頂國際提供

御頂集團旗下的晶宴會館，將於新莊開設全新自助餐品牌「峇里斯南洋海鮮百匯」，主打火烤風味BBQ、泰式涼拌海鮮、椒麻雞等南洋料理與多款海鮮，通通採無限量供應。4月12日至4月14日試營運期間，還可享「買1送1」的限時限量優惠，讓民眾享受不一樣的用餐新選擇。

全新推出的「峇里斯南洋海鮮百匯」位於新莊思源路上，標榜「南洋特色Buffet」、「千元以下高性價比」及「度假風戶外用餐空間」等3大特色。全館規劃約200餘坪的空間，室內設有220席，並設有30席戶外區座位，讓賓客在不能出國的時期，也可以感受慵懶的海島渡假氛圍。

針對菜單部份，峇里斯南洋海鮮百匯主打南洋風料理，無限量供應火烤風味BBQ烤串，還有滇緬大薄片、泰式涼拌海鮮、泰式椒麻雞、新加坡肉骨茶、現煮叻沙湯麵等料理，並會依據季節時令，推出特色國家料理，同時還有手切牛排、生蠔、旭蟹、干貝等海鮮食材，通通可以無限吃到飽。平日午餐時段每人799元，晚餐時段為899元，週末例假日均一每人899元。

4月12日至4月14日試營運期間，凡提前線上預約並至峇里斯南洋海鮮百匯用餐，即可獲贈「免費招待券」1張，可供下次用餐使用，每日限量300位，讓喜愛南洋料理、自助餐吃到飽的民眾可以搶先嘗鮮。業者也透露，目前峇里斯南洋海鮮百匯仍為試營運狀態，待正式開幕會再對外公佈。

峇里斯南洋海鮮百匯也提供有現切牛排供民眾品嚐。圖／御頂國際提供
峇里斯南洋海鮮百匯也提供有現切牛排供民眾品嚐。圖／御頂國際提供
峇里斯南洋海鮮百匯主打無限供應的BBQ、海鮮。圖／御頂國際提供
峇里斯南洋海鮮百匯主打無限供應的BBQ、海鮮。圖／御頂國際提供
店內提供多款火烤BBQ烤串。圖／御頂國際提供
店內提供多款火烤BBQ烤串。圖／御頂國際提供

海鮮 吃到飽

延伸閱讀

欣葉全新吃到飽品牌將開幕！日本女將文化+慢和食體驗

「喜來登 X 鐘樓怪人」音樂劇＋1泊1食！爽吃十二廚Buffet，還有電影三溫暖無限用

基隆封籃球場不封廟口夜市、崁仔頂魚市？網：怕北部海鮮全斷貨

100道海陸Buffet吃到飽「兒童全免費」！還有壽星當日0元與當月半價快衝

相關新聞

飲料廠也撐不住 黑松沙士5月漲價20%

在去年底的餐飲、今年初的咖啡後，原本表態農曆年前不漲價的業者，也被成本壓力壓的不得不漲價，漲價潮蔓延至民生必需品，飲料大...

威迷必讀！邱德夫最新力作《美國威士忌全書》問世

雖坦言「美國威士忌威在台灣市場有限」，擁有蘇格蘭雙耳小酒杯執持者（Keeper of the Quaich）榮譽的專業威...

生蠔、牛排、串燒吃到飽799！南洋風Buffet開幕買1送1

御頂集團旗下的晶宴會館，將於新莊開設全新自助餐品牌「峇里斯南洋海鮮百匯」，主打火烤風味BBQ、泰式涼拌海鮮、椒麻雞等南洋...

6吋大size！胖死你太太「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」登場

因應母親節即將到來，美式肉桂捲「胖死我太太」本次攜手主廚吳克己，以愛的味道為主題，將代表愛情的玫瑰加入甜點中，推出母親節...

追劇必備！JASONS韓國展推百款商品優惠 火辣雞新口味、起司熱狗必嚐鮮

近日韓劇話題超夯，不管是結局令許多人哭爆的《二十五，二十一》，還是完結後依然讓人內心充滿粉紅泡泡的辦公室甜寵劇《社內相親...

等比例放大！超好拍的BV巨型編織包 現身台北101

談到這幾年人氣、買氣都亮眼的火紅品牌，Bottega Veneta（簡稱BV）絕對是榜上有名的代表之一。其中Padded...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。