生蠔、牛排、串燒吃到飽799！南洋風Buffet開幕買1送1

御頂集團旗下的晶宴會館，將於新莊開設全新自助餐品牌「峇里斯南洋海鮮百匯」，主打火烤風味BBQ、泰式涼拌海鮮、椒麻雞等南洋料理與多款海鮮，通通採無限量供應。4月12日至4月14日試營運期間，還可享「買1送1」的限時限量優惠，讓民眾享受不一樣的用餐新選擇。

全新推出的「峇里斯南洋海鮮百匯」位於新莊思源路上，標榜「南洋特色Buffet」、「千元以下高性價比」及「度假風戶外用餐空間」等3大特色。全館規劃約200餘坪的空間，室內設有220席，並設有30席戶外區座位，讓賓客在不能出國的時期，也可以感受慵懶的海島渡假氛圍。

針對菜單部份，峇里斯南洋海鮮百匯主打南洋風料理，無限量供應火烤風味BBQ烤串，還有滇緬大薄片、泰式涼拌海鮮、泰式椒麻雞、新加坡肉骨茶、現煮叻沙湯麵等料理，並會依據季節時令，推出特色國家料理，同時還有手切牛排、生蠔、旭蟹、干貝等海鮮食材，通通可以無限吃到飽。平日午餐時段每人799元，晚餐時段為899元，週末例假日均一每人899元。