威迷必讀！邱德夫最新力作《美國威士忌全書》問世

雖坦言「美國威士忌威在台灣市場有限」，擁有蘇格蘭雙耳小酒杯執持者（Keeper of the Quaich）榮譽的專業威士忌作家邱德夫，依舊毅然投入長達2年的時間，悉心完成這本厚達470頁、超過22萬字的巨著——《美國威士忌全書》。

這不但是邱德夫繼2018年出版堪稱威士忌技術大全的《威士忌學》、2020年出版帶領讀者展開「飲酒作樂的思辨之旅」的《酒徒之書》，並於同年大幅增修、重新出版《新版威士忌學》之後的最新力作，也是華文世界第一本以中文寫作的美國威士忌專書。

近年美國威士忌聲勢漸漲，不僅連續4年被《威士忌聖經》評選為年度最佳酒款，全球銷售量及銷售金額更每年呈2位數成長圖，逐漸形成一股後起之勢。面對這波即將掀起的美威狂潮，台灣市場上竟然找不到一本中文美威書？為了解決這個核心問題，品飲、研究威士忌十多年的邱德夫決心投入書寫，再再證明了他對威士忌執著、狂熱的信仰與信念。

《美國威士忌全書》由「酒瓶裡的美國史」、「搞懂美威的規範」、「製作解密」以及「酒廠巡禮」四大部分組成。邱德夫在「酒瓶裡的美國史」中，帶領讀者穿越到250年前的北美大陸，從殖民拓荒時期開始，詳細耙梳美國建國立國的歷史事件與威士忌之間纏夾揪葛的關係，包括華盛頓總統的蒸餾事業、「波本」名稱的由來、南北戰爭的影響、禁酒令後的重新洗牌、1970年代的大蕭條以及二十一世紀後的大爆發等。跟隨著邱德夫的文字，讀者將驚奇的發現，原來美國威士忌的發展史，幾乎等同於美國歷史。

第二篇「搞懂美威的規範」中，邱德夫詳盡解釋超級繁雜的美威聯邦法規，除了讓讀者能瞭解為什麼美威法規如此細如牛毛之外，進而能讀懂酒標上種種言外之意。

至於曾經著力最深的「製作解密」部分，邱德夫不再重複《威士忌學》中艱澀的解說，主要著墨在美國威士忌較為特殊的製法，例如穀物配方、外源酵素、酸醪、蒸餾時的加倍器與重擊器、全新燒烤橡木桶和熟陳倉庫等。