6吋大size！胖死你太太「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」登場

因應母親節即將到來，美式肉桂捲「胖死我太太」本次攜手主廚吳克己，以愛的味道為主題，將代表愛情的玫瑰加入甜點中，推出母親節限定的「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」，並以6吋大的巨型尺寸，讓全家人可以一同分享。另外針對佳節團聚，還同步推出「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」，均將於4月12日起開放預購。

市面上的肉桂捲主要分為較常見的「焦糖肉桂捲（Sticky Bun）」以及塗有大量奶油乳酪、口感柔軟蓬鬆的「美式肉桂捲（Cinnamon Roll）」。每月採預約訂購的「胖死我太太」主廚Jack即以「我太太會跟我結婚是因為我的肉桂捲好吃」作為口號，主打美式肉桂捲，成功打響名號，成為網路上高人氣的肉桂捲品牌。至於主廚吳克己，則已從事麵包烘焙產業多年，並著有多本烘焙相關書籍，由於對於吐司有所堅持，也被粉絲暱稱為「吐司男」。

此次雙方合作推出的「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」，採用適合多人共享的6吋規格，吳克己並以加拿大小麥麵粉為原料，透過直接種製程製作麵團，更添口感彈性。Jack則是發揮專長，使用現磨並經熟成的肉桂，並搭配多種精選香料達到平衡。搭配的玫瑰奶油乳酪醬，則是在招牌的胖死醬中加入台灣本地產、以自然農法栽種的玫瑰花瓣泥，令抹醬散發出清新的天然花香還有浪漫的粉紅色澤。

同步推出的「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」，以歐美常見的紅蘿蔔蛋糕為基礎進行改良，使用義大利橄欖油取代奶油，並加入新鮮紅蘿蔔、糖漬柑橘皮、紅蘿蔔蔬果汁、紅糖等材料，並且以奶油乳酪取代鮮奶油，整體口感介於戚風蛋糕與磅蛋糕之間，紮實中仍帶有蓬鬆感；透過特製的香料配方，也去除了紅蘿蔔的生腥氣味。同時蛋糕表面也撒有美式堅果奶油酥，增添整體層次感。