追劇必備！JASONS韓國展推百款商品優惠 火辣雞新口味、起司熱狗必嚐鮮
近日韓劇話題超夯，不管是結局令許多人哭爆的《二十五，二十一》，還是完結後依然讓人內心充滿粉紅泡泡的辦公室甜寵劇《社內相親》，都再度帶動起追韓劇、吃韓國美食的熱潮。JASONS超市即日起至4月19日推出韓國商品展，規劃韓食家常菜、深夜小酒館、追劇零食3大主題，網羅辣炒年糕、韓國醬料、椪糖DIY工具組、IG爆紅的雙層起司仿米熱狗等超過百款韓國商品，還有指定品項最高祭出買1送1優惠，無法出國也能隨時在家享受道地韓國味。
JASONS超市精選韓國媽媽下廚所使用的料理好物，讓民眾在家也能輕鬆將韓國家常菜端上桌，如辣炒年糕必備的「宗家府年糕片/年糕條」單包特價189元、「韓國SINGSONG新松辣椒醬」推出買1送1優惠，平均單罐特價84.5元；部隊鍋推薦搭配從韓國原裝進口的境內版「農心辛拉麵」，2包特價69元；還有LOTTEFOOD午餐肉、宗家府韓國泡菜最合搭；而雜菜冬粉所使用的「不倒翁韓式正Q冬粉」單包特價59元，其他多款調味料包含韓國包飯醬、烤肉醬，韓國煎餅粉、韓式海苔等同享優惠。還有只要簡單加熱的即時湯品、韓國泡麵等商品也有多樣選擇，包含「OURHOME牛肉海帶湯」，主打正宗韓式風味，另外熱銷款泡麵「火辣雞鐵板炒麵」推出ROSE辣奶油風味新口味，香濃奶油白醬中融入招牌火辣醬，獨特辣味嚐鮮必吃。
不管是韓劇內容帶動的各種IG爆紅美食，還是追劇必備的不弄髒手點心、冰品，JASONS超市也都幫你準備好，像是「Olbaan韓國雙層起司仿米熱狗」，炸到香酥的熱狗裡面包莫札瑞起司與切達起司，微波覆熱後吃得到外酥內軟的口感，咬下去還會牽絲，好吃又好拍，單包特價269元；而深受網友喜愛的韓國冰品，像是冰沙口感的「LOTTE風味吸吸冰」擁有冰沙口感、像在吃甜點的「HAITAI風味威化冰淇淋」，也讓人視覺、味覺都超滿足。其他還有《魷魚遊戲》帶動的椪糖DIY工具組，《機智醫生生活第2季》劇中常出現的韓國國民咖啡KANU，追劇時搭著吃更有臨場感。
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