等比例放大！超好拍的BV巨型編織包 現身台北101

談到這幾年人氣、買氣都亮眼的火紅品牌，Bottega Veneta（簡稱BV）絕對是榜上有名的代表之一。其中Padded Cassette系列包款更是備受年輕人喜愛，空氣包身特質也帶起一波新流行。近日，BV特別打造了一個巨型的充氣Padded Cassette包裝置，在亞洲第一站東京六本木展出後抵達台北，座落在101購物中心松智路大門，讓所有喜愛品牌的粉絲們可以盡情打卡、拍攝網美照。

從1970年起，BV就以「When your own initials are enough.當你的名稱已足以說明一切。」作為品牌格言，強調其低調內斂，彰顯精湛工藝的設計精神。Padded Cassette系列包款維持品牌不特別以華麗的Logo或圖騰點綴的創作風格，而是將皮革放在夾棉上，使用熱板壓機壓邊處理，澎澎效果類似鋪棉外套原理，並呈現出品牌標誌性的編織細節魅力。而背帶上的金屬三角扣，同樣也是新時代的BV相當中有辨識度的元素。