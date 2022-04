等比例放大！超好拍的BV巨型編織包 現身台北101

談到這幾年人氣、買氣都亮眼的火紅品牌,Bottega Veneta(簡稱BV)絕對是榜上有名的代表之一。其中Padded Cassette系列包款更是備受年輕人喜愛,空氣包身特質也帶起一波新流行。近日,BV特別打造了一個巨型的充氣Padded Cassette包裝置,在亞洲第一站東京六本木展出後抵達台北,座落在101購物中心松智路大門,讓所有喜愛品牌的粉絲們可以盡情打卡、拍攝網美照。

從1970年起,BV就以「When your own initials are enough.當你的名稱已足以說明一切。」作為品牌格言,強調其低調內斂,彰顯精湛工藝的設計精神。Padded Cassette系列包款維持品牌不特別以華麗的Logo或圖騰點綴的創作風格,而是將皮革放在夾棉上,使用熱板壓機壓邊處理,澎澎效果類似鋪棉外套原理,並呈現出品牌標誌性的編織細節魅力。而背帶上的金屬三角扣,同樣也是新時代的BV相當中有辨識度的元素。