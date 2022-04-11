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等比例放大！超好拍的BV巨型編織包 現身台北101

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BV最近打造了一個等比例放大、任何細節都不馬虎的4公尺高的Padded Cassette巨型裝置，亞洲第二站就來到台北，即日起至4月17日現身在台北101松智路大門口。圖／記者吳曉涵攝影、摘自IG
BV最近打造了一個等比例放大、任何細節都不馬虎的4公尺高的Padded Cassette巨型裝置，亞洲第二站就來到台北，即日起至4月17日現身在台北101松智路大門口。圖／記者吳曉涵攝影、摘自IG

談到這幾年人氣、買氣都亮眼的火紅品牌，Bottega Veneta（簡稱BV）絕對是榜上有名的代表之一。其中Padded Cassette系列包款更是備受年輕人喜愛，空氣包身特質也帶起一波新流行。近日，BV特別打造了一個巨型的充氣Padded Cassette包裝置，在亞洲第一站東京六本木展出後抵達台北，座落在101購物中心松智路大門，讓所有喜愛品牌的粉絲們可以盡情打卡、拍攝網美照。

從1970年起，BV就以「When your own initials are enough.當你的名稱已足以說明一切。」作為品牌格言，強調其低調內斂，彰顯精湛工藝的設計精神。Padded Cassette系列包款維持品牌不特別以華麗的Logo或圖騰點綴的創作風格，而是將皮革放在夾棉上，使用熱板壓機壓邊處理，澎澎效果類似鋪棉外套原理，並呈現出品牌標誌性的編織細節魅力。而背帶上的金屬三角扣，同樣也是新時代的BV相當中有辨識度的元素。

為了這個人氣包款，BV最近打造了一個等比例放大、任何細節都不馬虎的4公尺高的Padded Cassette巨型裝置，亞洲第二站就來到台北，即日起至4月17日現身在台北101松智路大門口。鮮明的BV鸚鵡綠色，無論近看遠看都非常搶眼可愛，大家可以把握時間，和這款近年標誌性的當紅包款大拍幾張俏皮合照吧！

Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元 (鸚鵡綠)。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元 (鸚鵡綠)。圖／Bottega Veneta提供
BV最近打造了一個等比例放大、任何細節都不馬虎的4公尺高的Padded Cassette巨型裝置，亞洲第二站就來到台北，即日起至4月17日現身在台北101松智路大門口。記者吳曉涵／攝影
BV最近打造了一個等比例放大、任何細節都不馬虎的4公尺高的Padded Cassette巨型裝置，亞洲第二站就來到台北，即日起至4月17日現身在台北101松智路大門口。記者吳曉涵／攝影
BV最近打造了一個等比例放大、任何細節都不馬虎的4公尺高的Padded Cassette巨型裝置，亞洲第二站就來到台北，即日起至4月17日現身在台北101松智路大門口。記者吳曉涵／攝影
BV最近打造了一個等比例放大、任何細節都不馬虎的4公尺高的Padded Cassette巨型裝置，亞洲第二站就來到台北，即日起至4月17日現身在台北101松智路大門口。記者吳曉涵／攝影
BV最近打造了一個等比例放大、任何細節都不馬虎的4公尺高的Padded Cassette巨型裝置，亞洲第二站就來到台北，即日起至4月17日現身在台北101松智路大門口。記者吳曉涵／攝影
BV最近打造了一個等比例放大、任何細節都不馬虎的4公尺高的Padded Cassette巨型裝置，亞洲第二站就來到台北，即日起至4月17日現身在台北101松智路大門口。記者吳曉涵／攝影
Melody也愛Padded Cassette包。圖／摘自IG
Melody也愛Padded Cassette包。圖／摘自IG

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